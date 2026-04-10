Nagy változások – most ne rutinból HÉV-ezzünk!

Karbantartás miatt több ütemben változik a H5-ös HÉV közlekedése.

Április 13-ától 17-éig, valamint 20-ától 24-éig, késő esténként a HÉV módosított menetrend szerint jár a budai vonalon.

Szentendre felé a vonatok a B peronnál állnak meg a Szépvölgyi útnál, a Tímár utcánál és a Szentlélek térnél április 13-án és 14-én, 22 órától másnap hajnali 1-ig. Továbbá Pomáznál és Pannóniatelepnél április 17-én, 20-án, 21-én és 22-én, 23.30-tól másnap hajnali 1-ig.

A Batthyány tér felé a vonatok az A peronnál állnak meg a Szentlélek térnél, a Tímár utcánál és a Szépvölgyi útnál április 15-én és 16-án, 22.10-től másnap hajnali 1-ig.

Április 18-án és 19-én, szombaton és vasárnap a HÉV csak Békásmegyer és Szentendre között jár. A kimaradó szakaszon a H5-ös pótlóbusz közlekedik.

A pótlóbuszon kerékpár nem szállítható.

Részletek ITT, térképen mindez alább: