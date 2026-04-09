Idén is pályázhatnak európai vonatbérletre a tizennyolc évesek

Április 8-án megnyílt az ingyenes európai vonatbérleteket kínáló DiscoverEU program idei első pályázati szakasza. A mostani fordulóban összesen 40 898 ingyenes vasúti bérlet talál gazdára – írja közleményében Ujhelyi István volt EP-képviselő, a program elindítója és jelenlegi mentora.

Kiemelkedően jó hír a magyar fiatalok számára, hogy a sikeres lobbitevékenységnek köszönhetően ismét emelkedett a hazai keret:

ezúttal már 892 magyar 18 éves nyerhet lehetőséget az európai kontinens ingyenes felfedezésére.

A korábbi évek kiinduló átlagához képest közel száz hellyel sikerült idővel bővíteni a magyaroknak járó kvótát, ami annak is köszönhető, hogy hazánkban rendszeres a túljelentkezés az érintett korosztály köréből – áll a közleményben.

Az idei első pályázati forduló április 22-én délben zárul,

vagyis ezúttal is két hét áll a fiatalok rendelkezésére, hogy a megfelelő online felületen jelentkezzenek a programra. A mostani körben azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik 2007. július 1. és 2008. június 30. között születtek (e két dátumot is beleértve), a nyertesek pedig a 2026. július 1. és 2027. szeptember 30. közötti időszakban használhatják majd fel bérleteiket, maximum 30 napos utazási időtartamban, amely során legfeljebb 7 utazási napot vehetnek igénybe.

„A turizmus a béke iparága és ennek a szektornak mindig emlékeztetnie kell arra, hogy a békéhez szükségünk van toleranciára, népek és kultúrák közötti folyamatos interakcióra és párbeszédre. A DiscoverEU nyújtotta ingyenes utazási lehetőség pedig elősegíti, hogy a felnövekvő generációk nyitottsággal és érdeklődéssel forduljanak más európai országok, illetve kultúrák megismeréséhez” – fogalmazott a program mentora, Ujhelyi István.