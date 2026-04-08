Nagy lezárások jönnek Budapesten szerdán és csütörtökön is

A közlemény szerint szerdán napközben elsősorban a Zugligeti út–Béla király út–Istenhegyi út–Szent Orbán tér–Orbánhegyi út–Stromfeld Aurél út–Apor Vilmos tér–Jagelló út–Hegyalja út–BAH csomópont–Budaörsi út–Villányi út útvonalat érinti, de további kisebb korlátozásokra a belvárosban egész nap számítani kell. A jelenlegi információk szerint a repülőtér környékén szerdán korlátozások nem várhatóak.

Csütörtökön a repülőtér környékén kell lezárásokra számítani, és a korlátozások a BKK járatait is érintik, a 100E, valamint a 200E autóbuszokat akár 30-40 percre is megállíthatják a repülőtér környékén, ez alatt idő alatt nem lehet megközelíteni a repteret, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani, érdemes a megszokottnál korábban útnak indulni.

Megjegyezték, hogy a közúti lezárásokról részletes információk a police.hu weboldalon találhatók.