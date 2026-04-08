Donald Trump fia üzent Magyarországra

Donald Trump Jr., az amerikai elnök fia egy Banja Lukában tartott panelbeszélgetésen Orbán Viktort a nyugati értékek egyik legfőbb védelmezőjének nevezte, hangsúlyozva, hogy ez nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára kulcsfontosságú – írja az N1info alapján a Mandiner.

Trump Jr. úgy véli, Kelet-Európa az utolsó remény Európának a hagyományos értékek megőrzésére; bírálta a nyugat-európai migrációs politikát, illetve kiemelte Soros György és a USAID szerinte káros befolyását Magyarországon is. A beszélgetés során arra kérte a magyar választókat, hogy akadályozzák meg „a kommunisták” hatalomra jutását Magyarországon, támogatva ezzel Orbán Viktor újraválasztását.