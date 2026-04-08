Donald Trump Jr., Donald Trump amerikai elnök legidõsebb fia, a The Trump Organization vállalat alelnöke sajtóértekezletet tart Jakartában 2019. augusztus 13-án. Az indonéz MNC (Media Nusantara Citra) Land nevû ingatlanfejlesztõ vállalat és a The Trump Organization cég Lidóban, Nyugat-Jáván és Bali szigetén épített luxusszállodákat és világszínvonalú szabadidõközpontokat.
Donald Trump fia üzent Magyarországra

Donald Trump amerikai elnök fia szerint Kelet-Európa az utolsó remény Európának a hagyományos értékek megőrzésére.

Donald Trump Jr., az amerikai elnök fia egy Banja Lukában tartott panelbeszélgetésen Orbán Viktort a nyugati értékek egyik legfőbb védelmezőjének nevezte, hangsúlyozva, hogy ez nemcsak Magyarország, hanem egész Európa számára kulcsfontosságú – írja az N1info alapján a Mandiner.

Trump Jr. úgy véli, Kelet-Európa az utolsó remény Európának a hagyományos értékek megőrzésére; bírálta a nyugat-európai migrációs politikát, illetve kiemelte Soros György és a USAID szerinte káros befolyását Magyarországon is. A beszélgetés során arra kérte a magyar választókat, hogy akadályozzák meg „a kommunisták” hatalomra jutását Magyarországon, támogatva ezzel Orbán Viktor újraválasztását.

Oeconomus: térségünkben hazánkkal van az Egyesült Államoknak a legjobb kapcsolata

J. D. Vance budapesti látogatásának nemcsak a diplomáciai kapcsolatok ápolása lehetett a célja, hanem a tavaly novemberben napirendre került gazdasági és energetikai együttműködések folytatása is – mondta az InfoRádióban Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzője.
 

J. D. Vance az MCC-n: botrány, amit az EU csinál Magyarországgal

J. D. Vance-nek annyira tetszik Budapest, hogy marad még egy napot

Nagy budapesti útzár még csütörtökön is

Újabb közvélemény-kutatások a kampányhajrában

Az Iránytű, a 21 Kutatóközpont és a Medián friss adatai szerint a Tisza Párt választási győzelmének mértéke a kérdéses csupán, az emberek a kormányzással nem túlságosan elégedettek. A kutatók nem mind ugyanarra voltak kíváncsiak a telefonálás alkalmával.
 

Lendvai Ildikó: a baloldali jelöltek visszalépése a baloldal jövőjét és újraszerveződését szolgálná

Hiller Istvánnak esze ágában sincs visszalépni, sőt, a voksoláshoz is tanácsot ad

Dobrev Klára újabb fejleménnyel állt elő a kémügyben, a Tisza válaszolt

„Ne hagyjuk!” – felhívást tett közzé Orbán Viktor

Orbán Viktor: feltartóztathatatlan menetelésben vagyunk

Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
 
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás

A befektetési világ nem áll meg az állampapíroknál. Aki komolyan gondolja a vagyonépítést és készen áll stratégiában gondolkodni, annak érdemes szélesebb körben ismernie a rendelkezésre álló alternatívákat. A tőzsdei eszközök, a különböző eszközosztályok és az ezekre épülő befektetési stratégiák olyan lehetőségeket rejtenek, amelyekkel a hosszú távú hozam jelentősen növelhető – természetesen megfelelő kockázatkezelés mellett.

Kárpótolják az olimpiáról lemaradó oroszokat: ritka bejelentést tettek

Pénzügyi kárpótlást kapnak hazájukban azok az orosz versenyzők, akik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) eltiltása miatt nem vehettek részt a februári téli olimpián.

Hegseth says Iran ceasefire offers 'chance at real peace' as both sides claim victory

President Donald Trump says the US and Iran will work closely, while Tehran says it will reopen the Strait of Hormuz as part of a conditional two-week truce.

