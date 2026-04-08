100 dollár alá esett a kőolaj ára – a nap hírei

Újra visszaesett az ipar teljesítménye Magyarországon. A KSH jelentése szerint februárban a termelés volumene 1,8 százalékkal maradt el az előző havitól. Az év első két hónapjában az ipari termelés 2 százalékkal kisebb volt, mint 2025 azonos időszakában. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az ukrajnai háború elhúzódása és a gyenge német gazdaság fékezi az ipar teljesítményét. A hazai vállalkozásokat ugyanakkor segíti a Demján Sándor Program, a fix 3 százalékos kkv hitel és a vállalati adócsökkentés.

Csaknem 2 százalék volt az éves infláció márciusban. Az előző hónaphoz képest kis mértékben, 0,4 százalékkal emelkedtek az árak – közölte a KSH. A legnagyobb mértékben, 4-5 százalékkal a szolgáltatások, a gyógyszerek, a szeszes italok és dohányáruk, valamint a háztartási energia drágult; az élelmiszerek ára stagnált.

Elkerülhetetlennek tartja az energiaválságot Európában a miniszterelnök. Orbán Viktor Facebook-oldalán azt mondta: az Európai Unió ismét azt követeli, hogy Magyarország vezesse ki a védett üzemanyagárakat. Hangsúlyozta, hogy ez súlyos áremelkedéshez vezetne.

Pénzmosás gyanúja miatt folytat büntetőeljárást az adóhatóság a Magyarországon áthaladó, lefoglalt ukrán pénzszállítmány ügyében. A bizonyítékok között szerepel egy videófelvétel is, amelyen a gyanú szerint a szállítást felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezető dokumentumokat hamisít.

A kormánypártok kampányfőnöke szerint vasárnap a szavazófülkékben lehet megadni a választ a külföldi beavatkozási kísérletekre és megakadályozni az ukránpárti kormányzati fordulatot. Orbán Balázs az Inforádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy az amerikai alelnök látogatása azt jelzi: Magyarországnak vannak olyan barátai, akik nemzeti szuverenitás mellett és a magyarok szabad akaratának kifejezése mellett állnak. J. D. Vance az MCC-ben arról beszélt, nem fordulhatna elő, hogy egy külföldi állam- vagy kormányfő megfenyegeti egy szövetséges ország miniszterelnökét.

Egy 12 pontos együttműködési megállapodást írt alá tavaly decemberben Magyarország és Oroszország – számolt be a portfolio a Politico által megszerzett orosz kormányzati dokumentumok alapján. Eszerint az egyezmény az energetikától az oktatáson át a sportig számos területen fűzné szorosabbra a két ország kapcsolatait

Kétharmados Tisza-győzelmet jelez a Medián mandátumbecslése. A közvélemény-kutató a legutóbbi öt reprezentatív felmérése alapján készített mandátumszámítást. Eszerint a Tisza 138-143 mandátumra számíthat, a Fidesz pedig 49-55 képviselői helyet szerezhet. Valószínűleg bejut a parlamentbe a Mi Hazánk is, amely 5 vagy 6 mandátumra számíthat.

Nem lép vissza az április 12-i országgyűlési választástól Hiller István. A függetlenként induló politikus arra kéri a támogatóit, hogy listán a Tisza pártra, egyéniben viszont rá szavazzanak Budapest 16-os számú választókerületében. Visszalép viszont a jelöltségtől a jobbikos Z. Kárpát Dániel a budapesti 11-es választókerületben, Óbudán.

Aláírták a tervezési szerződést a HÉV és az M2-es metróvonal összekötésére, továbbá az H8-as és a H9-es HÉV-vonalak korszerűsítésére a XVI. kerületi polgármesteri hivatalban. A szaktárca parlamenti államtitkára kiemelte, a tervezési szerződés 8,5 milliárd forint értékű. A tervek alapján 2029-ben lesz kiírható a kivitelezési közbeszerzési tender, majd 2029 végén, 2030 elején indulhat a kivitelezés.

Közzétette a Washingtonnak küldött 10 pontos iráni javaslatlistát az iráni állami hírügynökség. Ebben szerepel, hogy az Egyesült Államok garantálja, hogy nem támadja meg a jövőben Iránt és feloldja a szankciókat. A Hormuzi-szorost továbbra is Irán tartja az ellenőrzése alatt. A csomagban szerepel kártérítés kifizetése Iránnak a háborús károkért, illetve az is, hogy megszüntetik a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség Irán nukleáris programjáról szóló összes határozatát.

Jóval 100 dollár alá esett a kőolaj ára a világpiacon, miután az Egyesült Államok és Irán a Hormuzi-szoros újranyitását is tartalmazó kéthetes tűzszünetben állapodott meg. Az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 92 dollár 20 centen áll, több mint 14 dolláros eséssel.

Üdvözölte az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet és a szoros újra nyitását a francia államfő. Jelezte: 15 ország kész részt venni a hajózás biztonságát szolgáló nemzetközi misszióban. Emmanuel Macron ugyanakkor hangsúlyozta: a fegyvernyugvást Libanonra is ki kell terjeszteni.

Azonnali hatállyal 50 százalékos büntetővámot vet ki az Iránnak fegyvereket szállító országokra az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán egyben vám- és szankciókönnyítést ígért Irán számára. Korábban az amerikai elknök egy másik bejegyzésében azt közölte, hogy az Egyesült Államok szorosan együtt dolgozik Iránnal, aminek eredményeként megszűnik az urándúsítás

Hónapokba telhet a repülőgép-üzemanyag ellátás helyreállása a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség szerint a közel-keleti finomítói kapacitásokat érintő zavarok miatt, még akkor is, ha Irán újra megnyitná a Hormuzi-szorost. Az üzemanyag a működési kiadások mintegy 27 százalékát teszi ki, és az iráni konfliktus óta az ára több mint kétszeresére nőtt.

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat szerint az Európai Unió vezetése és egyes tagállamai titokban saját nukleárisfegyver-gyártási kapacitás létrehozását mérlegelik. A szolgálat szerint egy közös, páneurópai nukleáris elrettentési doktrína kidolgozását Franciaország és Nagy-Britannia készítheti elő, amit az oroszok az Egyesült Államokkal akadályoztatnának meg.

Szerbiában nem tartanak előrehozott választásokat a nyáron, ha a világban komoly válság lesz – jelentette ki Aleksandar Vucic köztársasági elnök. Hozzátette, hogy ha mégis béke lesz, akkor megtartják a választásokat.