Több mint félmillió forintot nyert húsvétvasárnap tizennyolc magyar

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 14. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 14 (tizennégy)
- 16 (tizenhat)
- 23 (huszonhárom)
- 37 (harminchét)
- 39 (harminckilenc)
- 42 (negyvenkettő)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt.
- 5 találatos szelvény 18 darab, nyereményük egyenként 547 935 forint;
- 4 találatos szelvény 1036 darab, nyereményük egyenként 9520 forint;
- 3 találatos szelvény 19 106 darab, nyereményük egyenként 3140 forint.
A következő húzáson 535 millió forint lesz a főnyeremény.