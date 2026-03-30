Egyetlen lógó miatt leállt két fővárosi villamosjárat

Egy villamospályára belógó autó miatt komoly galiba alakult ki a Nagy Lajos király útján: közel egy órán át nem tudott közlekedni a 3-as és a 62-es villamos, sokak megszokott utazását felborítva ezzel.

A megoldás végül az elszállítás lett, a FÖRI által kiszabott bírság pedig a lehető legmagasabb, 65 ezer forint.

A villamos nem tud kerülni, nincs hova félreállnia, ezért még fontosabb, hogy a villamosvágányok mellett (is) körültekintően, szabályosan parkoljunk.

Köszönjük, ha figyeltek erre – olvasható a BKK közösségi oldalán.