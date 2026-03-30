ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.85
usd:
338.84
bux:
121718.08
2026. március 30. hétfő Zalán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Az egyik legnagyobb magyar bank ügyfeleire vadásznak

Infostart

Különösen hitelesnek tűnő üzenetekkel támadják a bank ügyfeleit az adathalászok.

A K&H Bank arra figyelmeztet, hogy új típusú, csaknem tökéletes nyelvhelyességű levelekkel próbálják megtéveszteni ügyfeleit az adathalászok – jelentette az Index.

A csalók a bank arculati elemeit szinte teljes egészében lemásoló levelekkel próbálnak hozzájutni az emberek érzékeny adataihoz. A levélben biztonságos távolsági segítségnyújtást ígérnek, amely a gyakorlatban olyan szoftver letöltését jelenti, mellyel távoli hozzáférést szerezhetnek az eszközhöz. Ezek akár egy későbbi telefonos támadásnak is megágyazhatnak. A cikkben kiemelik, hogy

egyetlen bank sem fogja soha kérni az ügyfelet, hogy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást telepítsen.

A levélben található link olyan weboldalra mutat, amely felépítését és arculatát tekintve megegyezik a K&H Bank bármelyik aloldalával, mindössze a böngésző címsorában látható URL jelzi, hogy nem a hivatalos weboldalon járunk – teszik hozzá.

Mint az Index cikkében olvasható, a KiberPajzs arról számolt be, hogy a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint Magyarországon csökkent a sikeres online pénzügyi csalások száma és az okozott kár. Az ügyfelek ugyanis egyre gyakrabban ismerik fel a gyanús jeleket.

Hogyha mégis baj történne, akkor azonnal értesíteni kell erről a bankot, az érintett tranzakciókat vissza kell hívni. A hozzáféréseket le kell tiltani, a bizonyítékokat pedig lementeni. A rendőrségen feljelentést kell tenni, a távoli hozzáférést pedig megszüntetni. A jelszavak módosítása sem maradhat el – teszik hozzá a cikkben.

e-mail

adathalász

k&h

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Megtalálhatták Donald Trump utódját

J. D. Vance alelnök bizonyult a legnépszerűbb republikánus elnökjelölt-aspiránsnak a 2028-as amerikai választásokra a texasi Grapevine-ban megrendezett Konzervatív Politikai Akció Konferencia szavazásán; Marco Rubio külügyminiszter támogatottsága egyetlen év alatt több mint tízszeresére nőtt.
VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az IMF kiszámolta, mekkora a teljesen kezelhetetlen államadósságszint – fontos tanulságot vonhat le Magyarország

Az államadósságról szóló viták egyik alapfeltevése dől meg: nincs univerzális pont, ahol az eladósodás törvényszerűen növekedési teherré válik. Egy friss IMF-elemzés szerint a gazdaságok adósságtűrő képessége mélyen beágyazott, országspecifikus tényezők függvénye, nincs egyetlen, globálisan érvényes adósságküszöb. A növekedés és az adósság kapcsolata így nemcsak szint kérdése, hanem intézményi minőség, pénzügyi szerkezet és történeti hitelesség eredője. Mindez alapjaiban kérdőjelezi meg az olyan egységes szabályokat, mint az Európai Unió által egyetemesen használt 60 százalékos adósságplafon. Mindennek fontos tanulságai lehetnek magyar szemmel is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - nagyon súlyos fertőzés lehet a vége

Mikortól érdemes átvizsgálni magunkat egy-egy kirándulás után? Több kullancs lesz az évben? Mennyit számít az enyhébb vagy éppen keményebb tél az előfordulásukban?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, as oil price rises

In an interview with the Financial Times, the US president says he wants to "take" Iran's oil but adds a deal could be reached "fairly quickly".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 30. 05:47
Mától nagy változás jön a balatoni vonatközlekedésben
2026. március 30. 05:30
Budapest lesz a kávékedvelők Mekkája, vagy inkább mokkája
×
×