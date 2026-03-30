Az egyik legnagyobb magyar bank ügyfeleire vadásznak

A K&H Bank arra figyelmeztet, hogy új típusú, csaknem tökéletes nyelvhelyességű levelekkel próbálják megtéveszteni ügyfeleit az adathalászok – jelentette az Index.

A csalók a bank arculati elemeit szinte teljes egészében lemásoló levelekkel próbálnak hozzájutni az emberek érzékeny adataihoz. A levélben biztonságos távolsági segítségnyújtást ígérnek, amely a gyakorlatban olyan szoftver letöltését jelenti, mellyel távoli hozzáférést szerezhetnek az eszközhöz. Ezek akár egy későbbi telefonos támadásnak is megágyazhatnak. A cikkben kiemelik, hogy

egyetlen bank sem fogja soha kérni az ügyfelet, hogy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást telepítsen.

A levélben található link olyan weboldalra mutat, amely felépítését és arculatát tekintve megegyezik a K&H Bank bármelyik aloldalával, mindössze a böngésző címsorában látható URL jelzi, hogy nem a hivatalos weboldalon járunk – teszik hozzá.

Mint az Index cikkében olvasható, a KiberPajzs arról számolt be, hogy a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint Magyarországon csökkent a sikeres online pénzügyi csalások száma és az okozott kár. Az ügyfelek ugyanis egyre gyakrabban ismerik fel a gyanús jeleket.

Hogyha mégis baj történne, akkor azonnal értesíteni kell erről a bankot, az érintett tranzakciókat vissza kell hívni. A hozzáféréseket le kell tiltani, a bizonyítékokat pedig lementeni. A rendőrségen feljelentést kell tenni, a távoli hozzáférést pedig megszüntetni. A jelszavak módosítása sem maradhat el – teszik hozzá a cikkben.