ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.61
usd:
338.51
bux:
121718.08
2026. március 29. vasárnap
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Új szintre lép a sebesültszállítás: megérkeztek az első Scorpio terepjáró képességű mentőgépjárművek, amelyek extrém körülmények között is gyorsan és biztonságosan jutnak el a bajbajutottakhoz.
Nyitókép: Magyar Honvédség

Új terepjárókat állított hadrendbe a Magyar Honvédség

Infostart

Megérkeztek a Magyar Honvédség állományába az első Scorpio típusú, speciális terepjáró képességű mentőgépjárművek; az új eszközök extrém terepviszonyok között is lehetővé teszik a sérültek gyors és biztonságos ellátását, illetve szállítását.

A flottafejlesztés jelentősen növeli a honvédség egészségügyi kiürítési és reagálóképességét. A Scorpio járművek kiemelkedő teherbírással és rugalmasan alakítható belső térrel rendelkeznek, így alkalmasak több sérült egyidejű, emelt szintű ellátására is a helyszínen vagy szállítás közben.

Az első két gépjármű már megérkezett az alakulatokhoz - számol be a honvedelem.hu.

2026 szeptemberében további három eszköz csatlakozik a flottához.

2029-ig összesen tizenegy darab Scorpio mentőjármű áll majd szolgálatba.

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az új sebesültszállító gépjárművek technikai paramétereiről és felszereltségéről március 30-án adnak részletesebb tájékoztatást.

Kezdőlap    Belföld    Új terepjárókat állított hadrendbe a Magyar Honvédség

magyar honvédség

sebesült

terepjáró

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Víztornyot pusztított el a viharos szél Lengyeltótiban

Teljes szélességében elzárta az utat egy kidőlt víztorony Somogy vármegyében még szombaton, miután a viharos erejű szél kiforgatta a helyéből az acélszerkezetű építményt; a műszaki mentés idejére teljes útzár volt érvényben Lengyeltóti és Pusztaszentgyörgy között.
VIDEÓ
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mi a közös a Pepcóban, az eMAG-ban és a Mammutban? Nem is gondolná, mely ország befektetői állnak mögöttük

Amikor valaki a Pepcóban vásárol, az eMAG-ról rendel, vagy a Mammut bevásárlóközpontban sétál, valószínűleg nem gondol arra, hogy egy több ezer kilométerrel arrébb, Dél-Afrikában gyökerező vállalatcsoporttal kerül kapcsolatba. Pedig a budapesti Mammut és az Arena Mall a dél-afrikai hátterű NEPI Rockcastle ingatlanbefektetési társaság portfóliójába tartozik, és 2016-ig még a Dreher és a Kőbányai sör is egy dél-afrikai multinacionális vállalat, a South African Breweries – később SABMiller – terméke volt. A Pepco a dél-afrikai gyökerű Pepkor csoporthoz tartozik, míg az eMAG a dél-afrikai Naspers-csoporthoz tartozó Prosushoz. Ezek a példák arra utalnak, hogy a globalizált gazdaságban egészen váratlan országok között is kialakulhatnak befektetési kapcsolatok.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Horgászvizsga 2026: így zajlik a jelentkezés, ennyi az állami horgászvizsga ára, itt van minden online teendő

Mik a horgászvizsga 2026-os szabályai? Mennyi az állami horgászvizsga ára? Miből áll a tananyag, és hogyan működik a MOHOSZ online horgászvizsga rendszere? Kattints a részletekért!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says its forces are 'waiting' for US ground troops, as more American marines arrive in region

Thousands of American personnel are now in the Middle East, but top US official Rubio previously said US aims can be achieved without ground troops.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 29. 11:32
Víztornyot pusztított el a viharos szél Lengyeltótiban
2026. március 29. 11:06
Elhunyt a magyar orvoslegenda
×
×