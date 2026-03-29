Új terepjárókat állított hadrendbe a Magyar Honvédség

A flottafejlesztés jelentősen növeli a honvédség egészségügyi kiürítési és reagálóképességét. A Scorpio járművek kiemelkedő teherbírással és rugalmasan alakítható belső térrel rendelkeznek, így alkalmasak több sérült egyidejű, emelt szintű ellátására is a helyszínen vagy szállítás közben.

Az első két gépjármű már megérkezett az alakulatokhoz - számol be a honvedelem.hu.

2026 szeptemberében további három eszköz csatlakozik a flottához.

2029-ig összesen tizenegy darab Scorpio mentőjármű áll majd szolgálatba.

A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az új sebesültszállító gépjárművek technikai paramétereiről és felszereltségéről március 30-án adnak részletesebb tájékoztatást.