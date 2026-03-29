2026. március 29. vasárnap
Orkán tombol a Balatonnál.
Nyitókép: Trebitsch Péter

Orkánerejű széllökéseket mértek a Balaton térségében

Infostart / InfoRádió

Az ukrán elnök káoszt akart okozni az olajblokáddal, hogy megbuktassa a kormányt – fogalmazott Békéscsabán a miniszterelnök. Hetekig tartó szárazföldi műveletekre készül a Pentagon Iránban – értesült a Washington Post.

Az ukránok pénzzel, olajblokáddal és kémekkel próbálnak egy ukránbarát kormányt létrehozni Magyarországon – fogalmazott Békéscsabán a miniszterelnök. A kormánypártok választási gyűlésén Orbán Viktor azt mondta, hogy nincs épelméjű magyar ember, aki háborút akarna, de a kérdés az, hogy ki tud nemet mondani, és ehhez tapasztalatra, rutinra, tiszta fejre és hidegvérre van szükség. A kormányfő szerint nemzetközi érdeklődés övezi a választásokat, mert Magyarország nyíltan nemet mond a háborúra.

Senki nem akar Magyarországon ukránbarát kormányt, háborút és káoszt – jelentette ki a Tisza párt elnöke Székesfehérváron. Magyar Péter beszédében reagált arra is, hogy pénteken Győrben, majd szombaton Pécelen is összetűzés alakult ki az Orbán Viktor rendezvényére érkező ellentüntetők, és az azt védő fekete ruhás csoportok között. A miniszterelnök-jelölt szerint a fekete ruhások balhét akarnak kelteni, polgárháborús állapotot akarnak kiprovokálni, mert a hatalom célja a káosz.

A Mi Hazánk Mozgalom jelöltjei az ország egyik választókerületében sem fognak visszalépni senki javára az országgyűlési választás előtt - jelentette ki a párt elnökhelyettese Miskolcon. Dúró Dóra felidézte, hogy a párt mind a 106 egyéni körzetben sikeresen állított országgyűlési képviselőjelöltet, az ajánlásgyűjtés pedig még soha nem ment olyan könnyen számukra, mint ebben a választási kampányban.

Nem követte le az óraátállítást a MÁV applikációja, ezért mindenhol legalább 60 perces késést jelzett, így sokaknak automatikusan visszautalta a jegyárak felét. A MÁV tájékoztatása szerint, senkinek sem kell visszautalnia az informatikai hiba miatt tévesen kifizetett késési biztosítás összegét, azt az utasok vegyék bocsánat kérésnek. A hibát már elhárították, és a késési biztosítás rendszere azóta újra a valós adatok alapján működik.

Orkánerejű széllökéseket mértek a Balaton térségében vasárnap – közölte a HungaroMet. A legerősebb széllökés Balatonőszöd térségében érte el a 119 kilométer per órás sebességet, de a Bakonyban és Öskün is 110 kilométer per óra feletti értékeket regisztráltak. A meteorológiai szolgálat szerint a Dunántúlon estig kitartanak a viharos széllökések, majd késő délutántól fokozatos enyhülés várható.

Hetekig tartó szárazföldi műveletekre készül a Pentagon Iránban – értesült a Washington Post. Az iráni konfliktus térségébe érkezett az amerikai haderő Tripoli hadihajója, több ezer tengerész és tengerészgyalogos egységekkel a fedélzetén, de egyenlőre nincs hivatalos megerősítés arról, hogy Donald Trump amerikai elnök valóban jóváhagyná a szárazföldi beavatkozást.

Teherán készen áll a válaszlépésre, ha bevetik az amerikai csapatokat – figyelmeztetett az iráni parlamenti elnök. Baker Kalibaf azt mondta, hogy az ellenség nyilvánosan a tárgyalásokról és a párbeszédről küld üzeneteket, de titokban egy szárazföldi offenzívát tervez. Mint fogalmazott az iráni erők a szárazföldön is várják az amerikai katonák érkezését.

Pakisztánban tárgyalnak a regionális hatalmak a közel-keleti helyzetről. Szaúd-Arábia, Törökország és Egyiptom külügyminiszteri szinten képviselteti magát, a vendéglátó pakisztáni kormányfő pedig előzőleg az iráni elnökkel egyeztetett arról, hogyan lehetne csökkenteni a feszültséget. Az egy hónapja kezdődött háború főként a globális energiapiacot rengette meg; a kőolaj és a földgáz ára többéves csúcsra emelkedett

Az Egyesült Államokban több ezer helyszínén tartottak összehangolt tüntetést Donald Trump elnök és adminisztrációja ellen Nincsenek királyok elnevezéssel. A szervezők szerint a résztvevők teljes száma meghaladhatja az októberben tartott legutóbbi No Kings tüntetések becsült létszámát, a 7 millió főt. A megmozdulás-sorozat kezdeményezői a minneapolisit nevezték főrendezvénynek, de Washington belvárosában is Donald Trump ellenes táblákkal vonultak fel a tiltakozók rezsimváltást követelve az Egyesült Államokban.

Finnország déli részén két drón csapódott be - közölte a védelmi tárca. Petteri Orpo miniszterelnök szerint oroszországi célok ellen indított, célt tévesztett ukrán pilóta nélküli repülő szerkezetekről lehet szó. A kormányfő elmondta, hogy Ukrajna az elmúlt napokban drónokkal támadott orosz létesítményeket a finn határhoz közeli övezetekben, és elképzelhető, hogy az orosz zavaró állomások eltérítették a két drónt eredeti pályájáról.

Heten sérültek meg a közép-angliai Derby belvárosában, ahol szombat éjjel gyalogosok közé hajtott egy autó. A rendőrség beszámolója szerint a vizsgálatba bekapcsolódott az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat, de a hatóságok nem terrorcselekményként kezelik a történteket. A tömeges gázolással gyanúsított 36 éves helyi sofőr, az incidens után elhajtott a helyszínről, de a rendőrök hét perccel később őrizetbe vették.

Nem engedte be a latin pátriárkát a Szent Sír-templomba az izraeli rendőrség a virágvasárnapi szertartáson. A hatóság tájékoztatása szerint a polgári védelmi parancsnokság utasításai alapján jártak el. A pátriárkátus szerint viszont előre egyeztették Pierbattista Pizzaballa bíboros érkezését. Legalább száz éve most történt meg először, hogy a szertartást nem tarthatták meg a Szent Sír-templomban.

A béke fontosságát hangsúlyozta, és fegyverletételre szólított fel XIV. Leó pápa virágvasárnapi miséjén a Szent Péter téren. A húsvéti nagyhetet megnyitó szertartáson az egyházfő megáldotta a Jézus jeruzsálemi bevonulását jelképező olajágakat és pálmaleveleket. A mise végén hangsúlyozta, hogy a Földet nem háborúra, hanem békére teremtették.

Az oroszok új internethálózatot építenek

Oroszország a héten lőtte fel a Starlink, alacsonypályás internet-szolgáltató műholdrendszer riválisának szánt saját hálózata első műholdjait. Moszkva mintegy 1,3 milliárd dollárt szán a rendszer fejlesztésére.
Megtalálhatták Donald Trump utódját

J. D. Vance alelnök bizonyult a legnépszerűbb republikánus elnökjelölt-aspiránsnak a 2028-as amerikai választásokra a texasi Grapevine-ban megrendezett Konzervatív Politikai Akció Konferencia szavazásán; Marco Rubio külügyminiszter támogatottsága egyetlen év alatt több mint tízszeresére nőtt.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Iráni nagyvárosokat támad Amerika és Izrael, a világ legnagyobb alumíniumgyártóját érték a válaszcsapások – Háborús híreink vasárnap

Vasárnap hajnalban folytatódtak az Irán elleni amerikai és izraeli légitámadások, miközben Irán Izraelt támadta.

Súlyos baleset után asztalra csapnak az F1-pilóták: lépni kell, mielőtt újra tragédia történik

Oliver Bearman súlyos balesete után a versenyzők és a csapatfőnökök egyaránt azonnali szabálymódosítást követelnek.

Power cuts in Tehran after energy infrastructure hit, Iran says, as industrial complex on fire in Israel

Iranian officials are working to restore power, as Israel declares a "hazardous materials incident" in the south of the country following the blaze.

