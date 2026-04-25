Ez most nagyon kellett Szoboszlaiéknak

Arne Slot vezetőedző együttese csaknem öt év, 2021 szeptembere után nyert pályaválasztóként riválisa ellen, s mivel az Aston Villa kikapott a Fulham vendégeként, a negyedik helyre lépett előre a tabellán.
Kerkez Milos a 87. percben állt be, míg Pécsi Ármin a kispadról nézte végig a mérkőzést.
A tavaly Európa-liga-győztes Tottenham négy hónap sikertelen időszak után idei első győzelmét szerezte az élvonaltól már biztosan búcsúzó, sereghajtó Wolverhampton Wanderers otthonában, ezzel együtt továbbra is kieső helyen áll a tabellán.
Premier League, 34. forduló:
- Liverpool–Crystal Palace 3–1 (2–0)
- Fulham-Aston Villa 1–0 (1–0)
- West Ham United-Everton 2–1 (0–0)
- Wolverhampton Wanderers-Tottenham Hotspur 0–1 (0–0)