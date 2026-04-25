Ez most nagyon kellett Szoboszlaiéknak

Arne Slot vezetőedző együttese csaknem öt év, 2021 szeptembere után nyert pályaválasztóként riválisa ellen, s mivel az Aston Villa kikapott a Fulham vendégeként, a negyedik helyre lépett előre a tabellán.

Kerkez Milos a 87. percben állt be, míg Pécsi Ármin a kispadról nézte végig a mérkőzést.

A tavaly Európa-liga-győztes Tottenham négy hónap sikertelen időszak után idei első győzelmét szerezte az élvonaltól már biztosan búcsúzó, sereghajtó Wolverhampton Wanderers otthonában, ezzel együtt továbbra is kieső helyen áll a tabellán.

Premier League, 34. forduló:

