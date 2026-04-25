2026. április 25. szombat Márk
A Berettyó folyó.
Nyitókép: Wikipédia

Kutatás: hazánk óriási lehetőséggel rendelkezik a vízgazdálkodás terén

Infostart / InfoRádió

Magyarországon jelentős átfolyó vízmennyiséggel gazdálkodhatunk.

A földi átlagos hőmérsékletnövekedésnél nagyobb mértékű a szárazföldek hőmérsékletnövekedése, és különösen fontos elem a párolgás képessége – hívta fel a figyelmet Ungvári Gábor, a REKK vízgazdasági elemzője az InfoRádióban.

Kiemelte: ezt az elemet sokkal nehezebben és bonyolultabban lehet mérni, mint a szén-dioxid-koncentrációt. Így a folyamat feltárása is más ütemben halad, elemzésük a két folyamat összekapcsoltságára kíván rámutatni. A lehetséges megoldásokkal kapcsolatban elmondta: mivel rendkívül nagy átfolyó vízmennyiség áll rendelkezésünkre, megvan a lehetősége annak, hogy ne csak egy kényszerű alkalmazkodást hajtsunk végre, hanem megvan a vízmennyiségünk ahhoz is, hogy ellen tudjunk tartani.

Ez óriási lehetőség más területekhez, régiókhoz képest

– hangsúlyozta a vízgazdasági elemző. A Másfélfok portálon megjelent elemzésben arra is kitérnek, hogy a Duna-medencében az 1961-1990 közötti időszakban átlagosan csupán egyetlen hónapban fordult elő, hogy a párolgási igény meghaladta a lehulló csapadékot, míg az 1991-2020-as időszakban ez az állapot már átlagosan három nyári hónapra terjedt ki.

A cikk alapjául szolgáló interjút Várkonyi Gyula készítette.

A víz ott marad, ahol szükség van rá – revitalizáció egy hazai kulcsterületen
Egyensúlyát vesztette a Kőrös-vidéki vízgazdálkodás – fogalmazott az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese az InfoRádióban. A térségben a Félhalmi-holtágnak van meghatározó szerepe ökológiai- és mezőgazdasági, illetve vízkárelhárítási szempontból is, az elmúlt évtizedek beavatkozásai és folyamatai miatt viszont indokolttá vált a mielőbbi revitalizáció.
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Oszkó Péter: A hazai politikai földindulás elhozhatja a kockázati tőke új aranykorát

A Tisza Párt kétharmados választási győzelmét követő politikai földindulás alapjaiban írta át a hazai gazdasági kilátásokat, egyúttal jelentős bizalmi többletet hozott a piacokon. Oszkó Péter, az O3 Partners tulajdonos-vezérigazgatója a Portfolio Business podcast vendégeként rámutatott: a jogbiztonságba vetett hit helyreállása egyúttal a kockázati tőkepiacon is új korszakot nyit, újra vonzóvá téve az országot a nemzetközi intézményi befektetők számára. Ezt a megújult lendületet meglovagolva az O3 Partners is erőteljes terjeszkedésbe kezdett, amelynek révén sikeresen növelte kezelt vagyonát, és immár szintlépésre készül a hazai tőzsdén is.

Orbán Anita miniszterelnök-helyettes lesz

A miniszterelnök akadályoztatása esetén a miniszterelnök-helyettes teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken.

Iran's Araghchi in Islamabad for talks as US envoys set to travel to Pakistan

No meeting is planned between Iran and the US, according to an Iranian official. Donald Trump says Tehran is "making an offer and we'll have to see".

2026. április 25. 08:34
Az idei lehet az egész évszázad legerősebb El Niño-jelensége
2026. április 25. 06:40
Megtalálni ugyan még nem sikerült, de a tudósok elmondták, milyen lenne a tökéletes üveg
