2026. április 25. szombat Márk
Helena Elver, a Gyõr játékosa (j) a nõi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntõjének visszavágóján játszott Gyõri Audi ETO KC - Odense HB mérkõzésen a gyõri Audi Arénában 2026. április 25-én. A címvédõ Gyõri Audi ETO KC 40-25-re gyõzött és bejutott a négyes döntõbe.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Hússzal is mentek: átgázolt a dán ellenfelén a Győr

Infostart / MTI

A címvédő Győri Audi ETO KC kettős győzelemmel jutott négyes döntőbe a női kézilabda Bajnokok Ligájában, mivel a szombati, hazai visszavágón 40–25-re győzte le a dán Odensét.

Az első mérkőzésen aratott 36–28-as sikere tudatában magabiztos előnnyel várhatta a hazai visszavágót a tavalyi BL-döntős ellenfele, idén a negyeddöntőbe jutásért a Debrecent búcsúztató dán alakulat ellen. A kisalföldiek keretéből Veronica Kristiansen kisebb sérülés miatt maradt ki.

A házigazda alacsony helyzetkihasználási rátával kezdte a találkozót, a hét a hat elleni támadási formációval indító Odense sem szórta a gólokat. Két találat különbség tíz perc elteltével alakult ki először, mégpedig 5–3-nál a Győr javára.

Az Odense egyenlített, ám egy négyes sorozattal – amelyben Szemerey Zsófi fontos védése és egy kapott gól nélkül lehozott emberhátrány is szerepelt – 9–5-re ellépett a címvédő. Az Európa-bajnoki bronzérmes hálóőr sorra hatástalanította a vendégek próbálkozásait, az első félidő hajrájában ötven százalékon állt a védési mutatója és többször is az ő nevét skandálta a hazai publikum. A 25. percben már 12–6 állt az eredményjelzőn, a szünetre úgy lett nagyobb a különbség, mint az első mérkőzésen, hogy a zöld-fehérek nyolc gólon tartották a riválisukat.

A szünetben a Győri Nemzeti Színház művészeinek műsorát tekinthette meg a közönség, a második játékrész elején pedig kisebb dán zárkózást láthatott, bő öt perc elteltével már csak négy gól volt a győri fór (19–15). Mivel ezalatt egy híján annyiszor talált be az Odense, mint a teljes első félidőben, időt is kért Per Johansson, a Győr vezetőedzője.

A svéd szakvezető rendezte a sorokat, a 45. percben pedig már tíz góllal vezetett az ötös sorozatot bemutató magyar klub (27–17), a drukkerek ezt rászámolással és „játszik az ETO” skandálással hálálták meg. Sorra szerezte a könnyű gólokat a Győr, a 48. percben összesítésben már húsz találat volt a különbség. Ezután sem lassított az ETO, növelte előnyét, és bár Ida-Marie Dahl szorult rövid ápolásra egy ütközés után, nem sérült meg, így semmi nem árnyékolta be a kiütéses győri sikert.

Ehhez és a sima négyes döntőbe jutáshoz Dione Housheer és – a győri mezben századik BL-gólját jegyző – Kristina Jörgensen hét-hét, míg Kristine Breistöl hat találattal, Szemerey 17 védéssel járult hozzá.

A két csapat 15. egymás elleni tétmérkőzésén egy döntetlen és egy vereség mellett a 13. ETO-siker született.

A BL végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig minden tornára a magyar fővárosban került sor. Eleinte a Papp László Budapest Sportaréna adott, 2022 óta pedig az MVM Dome ad otthont a mérkőzéseknek. A Győr idén – június 6-7-én – 11., sorozatban a tizedik alkalommal lép pályára Budapesten.

„Rám most nem a parlamentben van szükségünk" – Orbán Viktor visszaadja a mandátumát

Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, hétfőn alakul meg az új, vezetője Gulyás Gergely lesz – közölte Orbán Viktor, aki visszaadja mandátumát is. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk" – hangsúlyozta.
 

Gulyás Gergely: az új tiszás többség inkább egy „NER-hard”

Semjén Zsolt benyújtotta lemondását a KDNP elnöki tisztségéről – szavaztak

Így reagált Orbán Anita, hogy ő lesz Magyar Péter helyettese is

Óriási megtiszteltetés és hatalmas felelősség számomra, hogy külügyminiszteri feladataim mellett a Tisza-kormány miniszterelnök-helyetteseként is szolgálhatom Magyarországot – írta Orbán Anita a közösségi oldalán, miután Magyar Péter bejelentette helyettesét.
 

Magyar Péter megnevezte miniszterelnök-helyettesét

Az új egészségügyi miniszter szerint az életmentő gyógyszerekről szóló döntések nem lehetnek „fekete dobozban”

A VMSZ elnökével tárgyalt Magyar Péter, súlyos kérdések is felmerültek

Teljes átvilágítást helyezett kilátásba a honvédségnél a leendő miniszter

Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Ez lehet az évtized legjobb befektetése: szinte senki sem figyel az iráni krízis rejtett nyertesére

Kvíz: Átmennél a nagy magyar filmvígjáték-teszten? Lássuk, ki nevet a végén!

Trump cancels Witkoff and Kushner trip to Pakistan for Iran war talks, US media reports

The White House had said the US envoys would travel to Islamabad for further peace talks with Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi.

