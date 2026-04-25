Hússzal is mentek: átgázolt a dán ellenfelén a Győr

Az első mérkőzésen aratott 36–28-as sikere tudatában magabiztos előnnyel várhatta a hazai visszavágót a tavalyi BL-döntős ellenfele, idén a negyeddöntőbe jutásért a Debrecent búcsúztató dán alakulat ellen. A kisalföldiek keretéből Veronica Kristiansen kisebb sérülés miatt maradt ki.

A házigazda alacsony helyzetkihasználási rátával kezdte a találkozót, a hét a hat elleni támadási formációval indító Odense sem szórta a gólokat. Két találat különbség tíz perc elteltével alakult ki először, mégpedig 5–3-nál a Győr javára.

Az Odense egyenlített, ám egy négyes sorozattal – amelyben Szemerey Zsófi fontos védése és egy kapott gól nélkül lehozott emberhátrány is szerepelt – 9–5-re ellépett a címvédő. Az Európa-bajnoki bronzérmes hálóőr sorra hatástalanította a vendégek próbálkozásait, az első félidő hajrájában ötven százalékon állt a védési mutatója és többször is az ő nevét skandálta a hazai publikum. A 25. percben már 12–6 állt az eredményjelzőn, a szünetre úgy lett nagyobb a különbség, mint az első mérkőzésen, hogy a zöld-fehérek nyolc gólon tartották a riválisukat.

A szünetben a Győri Nemzeti Színház művészeinek műsorát tekinthette meg a közönség, a második játékrész elején pedig kisebb dán zárkózást láthatott, bő öt perc elteltével már csak négy gól volt a győri fór (19–15). Mivel ezalatt egy híján annyiszor talált be az Odense, mint a teljes első félidőben, időt is kért Per Johansson, a Győr vezetőedzője.

A svéd szakvezető rendezte a sorokat, a 45. percben pedig már tíz góllal vezetett az ötös sorozatot bemutató magyar klub (27–17), a drukkerek ezt rászámolással és „játszik az ETO” skandálással hálálták meg. Sorra szerezte a könnyű gólokat a Győr, a 48. percben összesítésben már húsz találat volt a különbség. Ezután sem lassított az ETO, növelte előnyét, és bár Ida-Marie Dahl szorult rövid ápolásra egy ütközés után, nem sérült meg, így semmi nem árnyékolta be a kiütéses győri sikert.

Ehhez és a sima négyes döntőbe jutáshoz Dione Housheer és – a győri mezben századik BL-gólját jegyző – Kristina Jörgensen hét-hét, míg Kristine Breistöl hat találattal, Szemerey 17 védéssel járult hozzá.

A két csapat 15. egymás elleni tétmérkőzésén egy döntetlen és egy vereség mellett a 13. ETO-siker született.

A BL végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig minden tornára a magyar fővárosban került sor. Eleinte a Papp László Budapest Sportaréna adott, 2022 óta pedig az MVM Dome ad otthont a mérkőzéseknek. A Győr idén – június 6-7-én – 11., sorozatban a tizedik alkalommal lép pályára Budapesten.