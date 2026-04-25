ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.43
usd:
311.85
bux:
133872.25
2026. április 25. szombat Márk
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Match ball lying on the parquet near 9 m line.
Nyitókép: Dziurek/Getty Images

A Fradi most nem ünnepelhet úgy, mint a Győr

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Ferencváros nem jutott tovább a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjéből, mivel a hazai 31–31-es döntetlen után 31–28-ra kikapott a két magyar válogatott játékost foglalkoztató francia Metz HB otthonában a párharc szombati visszavágóján.

A párharc múlt vasárnapi, első mérkőzésén 31–31-es döntetlen született Érden. A visszavágón a hazaiak keretében ott volt a két magyar válogatott játékos, Albek Anna és Vámos Petra, hiányzott viszont Catherine Gabriel, Laura Schneider és Xenia Smits. A vendégeknél Janurik Kinga, Darja Dmitrijeva és Orlane Kanor nem játszott.

Gyors játékkal kezdett mindkét csapat, az első hat percben 11 gól született (6-5). Tíz percig felváltva estek a találatok és bár utána egy 3–0-s sorozattal ellépett a francia bajnoki címvédő, a huszadik percben ismét döntetlen volt az állás. A meccs, és ezzel a továbbjutás az első félidő utolsó tíz percében dőlt el, amikor – két emberelőnyös időszakot is kihasználva – 6–0-s szériát produkáltak a hazaiak és a szünetben már 18–12-re vezettek.

Az FTC-nek hárommal több kapura lövése volt az első felvonásban, mégis hatgólos hátrányban volt. Jesper Jensen ferencvárosi vezetőedző annyira elégedetlen volt a játékvezetéssel, hogy a szünet első másfél percében a zsűriasztalnál ülő hivatalos személyekkel veszekedett a bíráskodás miatt.

A második felvonás három FTC-góllal kezdődött, és bár Simon Petra kihagyott egy büntetőt, a 39. percben már csak két találat volt csapata hátránya. Ennél közelebb nem kerültek ellenfelükhöz a vendégek, mert a sokkal hatékonyabban támadó franciák megint produkáltak egy 3-0-s sorozatot (25-20). A Ferencváros ezt követően sem adta fel, így a játék és az eredmény hullámzása tovább folytatódott: többször is a mínusz egyért támadott az FTC, de egyszer sem járt sikerrel, és hiába volt nyolccal több kapura lövése, mint ellenfelének, a Metz mindössze 12 kísérletet rontott és magabiztosan lehozta a hajrát.

A magyar csapatnak hat, a franciának csak egy alkalommal kellett emberhátrányban játszania.

Simon Petra 11 góllal a mezőny legeredményesebb játékosa volt, Angela Malestein és Emily Vogel öt-öt találattal, Böde-Bíró Blanka öt, Laura Glauser négy védéssel zárt. A hazaiaknál Tyra Axner nyolc, Sarah Bouktit hét, Chloe Valentini hat, Vámos Petra három góllal járult hozzá a sikerhez, Albek Anna nem játszott, Johanna Bundsen 15 alkalommal hárított.

A két együttes 24. egymás elleni meccsén tíz ferencvárosi siker és három döntetlen mellett 11. alkalommal győzött a Metz.

A budapesti négyes döntőre június 6-7-én kerül sor az MVM Dome-ban, az elődöntő sorsolását hétfőn 15 órától rendezik.

Eredmény, negyeddöntő, visszavágó:

  • Metz HB (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria 31–28 (18–12)
    továbbjutott: a Metz, 62-59-es összesítéssel.

lövések/gólok: 43/31, illetve 51/28

gólok hétméteresből: 6/4, illetve 7/5

kiállítások: 2, illetve 12 perc

korábban:

Kezdőlap    Sport    A Fradi most nem ünnepelhet úgy, mint a Győr

bajnokok ligája

ferencváros

női kézilabda

metz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Rám most nem a parlamentben van szükségünk" – Orbán Viktor visszaadja a mandátumát

További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Papp Zsolt György
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb nagyszabású orosz csapás Ukajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

EZT OLVASTA MÁR?
×
