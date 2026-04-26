Milliárdos kulturális támogatások

A telex.hu által idézett listából kiderül, hogy a támogatások mértéke jelentősen meghaladja a szokásos NKA-pályázatok léptékét. Míg a februári nyílt könnyűzenei pályázaton az egy pályázóra jutó átlagos támogatás 765 ezer forint volt, az egyedi döntések keretében ez az összeg eléri a 18,3 millió forintot.

Novo Studium Kft.: 500 millió forint országos jótékonysági koncertsorozatra.

Patr-event Magyarország Kft.: 450 millió forint rendezvényszervezésre.

Rubicon Intézet: 315 millió forint dokumentumfilm készítésére.

Budapest Art Center: 300 millió forint kulturális tevékenységre.

Hagyományok Háza: 300 millió forint.

A kedvezményezettek között számos ismert könnyűzenei előadó és együttes is szerepel. A kifizetések jelentős része új zeneművek létrehozására, koncertek megvalósítására és technikai fejlesztésekre irányul. Kiemelkedő tételt kapott többek között a P. Management (150 millió Ft), a MOL-OPER Zeneművészeti Bt. (200 millió Ft), valamint Deák Bill Gyula turnészervezésre és alkotói munkára (105 millió Ft).

A támogatási rendszer átláthatóságával kapcsolatban szakmai kritikák merültek fel, mivel a döntéshozó ideiglenes kollégium tagjainak névsora és delegáló szervezetei nem szerepelnek nyilvánosan az NKA honlapján.

Az egyedi döntésekhez minden esetben szükséges a kultúráért és innovációért felelős miniszter, jelenleg Hankó Balázs ellenjegyzése.

Az érintett tárca és a Nemzeti Kulturális Alap egyelőre nem reagált a támogatási gyakorlatot és a döntési mechanizmust firtató sajtómegkeresésekre.