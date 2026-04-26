2026. április 26. vasárnap Ervin
Deák Bill Gyula bluesénekes koncertje a Szent István-napi rendezvénysorozathoz kapcsolódó Retro Bulin a Tabánban 2021. augusztus 22-én. A Szent István Napok izgalmas zenei csemegéje a kultikusnak mondható helyszínen, az évtizedekre visszanyúló pop-rock koncert hagyományokkal rendelkező Tabánban az augusztus 19-22. között megrendezett koncertsorozat.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Milliárdos kulturális támogatások

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) az elmúlt hónapokban összesen 11,3 milliárd forint támogatást ítélt meg egyedi döntések útján, amelyek részletei a napokban váltak elérhetővé az alap honlapján. Az adatok szerint a forrásokat a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumán (KKPIK) keresztül, a hagyományos szakmai kollégiumok megkerülésével osztották szét 616 kedvezményezett között.

A telex.hu által idézett listából kiderül, hogy a támogatások mértéke jelentősen meghaladja a szokásos NKA-pályázatok léptékét. Míg a februári nyílt könnyűzenei pályázaton az egy pályázóra jutó átlagos támogatás 765 ezer forint volt, az egyedi döntések keretében ez az összeg eléri a 18,3 millió forintot.

  • Novo Studium Kft.: 500 millió forint országos jótékonysági koncertsorozatra.
  • Patr-event Magyarország Kft.: 450 millió forint rendezvényszervezésre.
  • Rubicon Intézet: 315 millió forint dokumentumfilm készítésére.
  • Budapest Art Center: 300 millió forint kulturális tevékenységre.
  • Hagyományok Háza: 300 millió forint.

A kedvezményezettek között számos ismert könnyűzenei előadó és együttes is szerepel. A kifizetések jelentős része új zeneművek létrehozására, koncertek megvalósítására és technikai fejlesztésekre irányul. Kiemelkedő tételt kapott többek között a P. Management (150 millió Ft), a MOL-OPER Zeneművészeti Bt. (200 millió Ft), valamint Deák Bill Gyula turnészervezésre és alkotói munkára (105 millió Ft).

A támogatási rendszer átláthatóságával kapcsolatban szakmai kritikák merültek fel, mivel a döntéshozó ideiglenes kollégium tagjainak névsora és delegáló szervezetei nem szerepelnek nyilvánosan az NKA honlapján.

Az egyedi döntésekhez minden esetben szükséges a kultúráért és innovációért felelős miniszter, jelenleg Hankó Balázs ellenjegyzése.

Az érintett tárca és a Nemzeti Kulturális Alap egyelőre nem reagált a támogatási gyakorlatot és a döntési mechanizmust firtató sajtómegkeresésekre.

Már a határunkon a rémséges vadászkullancs

Fokozódik a kullancsveszély, mivel idén szokatlanul nagy számban jelentek meg a kullancsok Magyarország erdeiben és közparkjaiban. A szerinte fagymentes tél és a korán érkező meleg időjárás kedvezett a kullancsok szaporodásának, így már most komoly fertőzésveszéllyel kell számolni – hívta fel a figyelmet Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancsszövetség elnöke.
