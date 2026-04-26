Elárverezték a rejtélyes körmendi gyilkos otthonát

A jogerős ítélet szerint 1998. április 1-jén az akkor 19 éves Tánczos Gábor oltotta ki a hétéves H. Zsófia életét egy körmendi lakótelepi lakásban. A férfit 2002-ben 13 év szabadságvesztésre ítélték, amiből jó magaviselete miatt 2008-ban szabadult. Azóta édesanyjával él visszavonultan, munkát nem vállalt, megélhetésüket az asszony nyugdíja biztosítja.

A blikk.hu most arról ír, hogy Tánczos Gábor 3,5 millió forintos bűnügyi költségtartozása és egyéb adóhátralékai miatt elárverezték lakásuk rá eső, 1/2-ed tulajdoni hányadát.

A liciten több mint 7,5 millió forintért jutott hozzá a tulajdonrészhez egy budapesti vásárló, aki elmondása szerint nem volt tisztában az ingatlanban lakók személyazonosságával.

Mivel csak a lakás fele került kalapács alá, és az édesanya haszonélvezeti vagy tulajdonjoga védi a bentlakást, a családnak egyelőre nem kell kiköltöznie.

A múlt dilemmái

Míg Tánczos édesanyja és támogatói ártatlanságról és kényszer hatására megtett vallomásokról beszélnek, addig Kovács Lajos nyugalmazott rendőr ezredes, az ügy egykori vizsgálója kitart a bűnösség mellett érvel.

A nyomozó emlékeztetett:

Tánczos tizenhat alkalommal, különböző hatóságok és szakértők előtt ismerte be a tettét, mielőtt visszavonta volna vallomását.

A tragédia súlyát jelzi, hogy az áldozat, H. Zsófia ma már 39 éves lenne. A gyilkosság körülményei és a későbbi eljárás hibái vagy vélt ellentmondásai miatt a körmendi eset a mai napig a hazai bűnügyi krónikák egyik legtöbbet hivatkozott fejezete marad.