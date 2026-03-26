2026. március 26. csütörtök Emánuel
Nyitókép: Földházi Árpád

Kovács Ákos: az „áldott béke” nem jelentés nélküli szólam csupán

Közéleti kérdésekről, a választásokról, a kortárs zenei világról, a fiatalokkal való párbeszéd szükségességéről is beszélt Kovács Ákos a Mandiner Maxima című műsorában.

„Nem láttam előre négy évvel ezelőtt, hogy a globalizmus Európába teszi majd át a székhelyét, és Európa éppen Amerika ellen fog küszködni, hogy háborúba mehessen” – mondta Kovács Ákos azzal kapcsolatban, hogy korábban úgy értékelte az ukrajnai helyzet lezárásának lehetőségét, hogy akkor lesz béke, ha az amerikaiak úgy akarják – és aztán úgy akarták, mégsem lett béke. A Kossuth-díjas énekes-dalszerző szerint „senki által meg nem választott vezetők olyan politikát visznek, amely ellentétes az általuk vezetett népek érdekeivel. Minimum figyelemre méltó, hogy az összes nagy háború előtt ugyanezt a forgatókönyvet játszatják el velünk.”

Mindenesetre úgy látja, hogy nem Európa ragaszkodik az ukrajnai háború folytatásához, hanem „azok az európai döntéshozók, akik ezen a kijelölt úton akarnak végigmenni és minket is végigvinni rajta”, és ők politikai megbízatást hajtanak végre.

Azzal kapcsolatban, hogy bizonyos kérdésekben Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar kormány egyedül maradt az álláspontjával 26 másik uniós tagországgal szemben, és ilyenkor azzal szembesítették, hogy alkalmazkodnia kellene, kifejtette: az EU-nak az az alapszabálya, hogy azt lehet kötelezővé tenni minden tagország számára, amit minden ország elfogadott.

Fontos a fiatalokkal folytatott párbeszéd – derült ki Kovács Ákos szavaiból, amikor arról fejtette ki a gondolatait, hogy milyen fontos a középiskolásoknak is bemutatni a Terror Háza kiállítását. Évek óta vezet ott felkérésre diákcsoportokat, és fontosnak tartja ezt, mert „a jelen politika szembenállásait, a közéleti vitákat, néha a családon belüli feszültségeket sem lehet megérteni a félmúltunkról szóló ismeretek nélkül. A mai politikai harcok gyökérzete abba a korba nyúlik vissza, amit a ház megkísérel bemutatni.”

Az április 12-i választásokkal, a jelenlegi kormány 16 évi kormányzásával kapcsolatban elmondta: ez sok idő, lehetnek a kormányzással elégedetlenek, minden hatalom esetében van bőven bírálnivaló. De azt kell mérlegelni, mi a fontosabb: „jó lenne az európai folyamatokba beletörni? Jó lenne nekünk egy eurokonform kormány? Mi lenne a migrációval? Jönne a lóvé, mint a lengyeleknél? Az ő esetük intő példa mindenkinek: valóban fontos, hogy a nekünk járó pénzeket ideadják, na de milyen áron?”

Azt mondta, olykor borzadva, máskor értetlenül nézi a fiatal előadók videóklipjeit, noha egy sincs köztük, amely ne tartana legalább harmincmilliós nézettségnél. „Tök egyforma az összes” – jelentette ki, amikor Azahriah és Beton.Hofi neve is szóba került. „Ezek protestdalok. A kívülállást, az elegem van életérzést fogalmazzák meg, de igazából nem szólnak semmiről” – értékelt Kovács Ákos, hozzátéve, hogy a mai huszonévesek nyilván nagyon jól rezonálnak ezzel, és ha ez segítséget nyújt nekik a mindennapokban, akkor a dolog rendben van.

Orbán Viktor: „szembefújt a szél az elmúlt négy évben, de mi nem hátráltunk meg”

Orbán Viktor Törökszentmiklóson folytatta országjárását. A miniszterelnök szerint „Ukrajna titkosszolgálati műveleti tereppé változtatta Magyarországot, és ukrán ügynökök szervezték be magukat a hazai politikai életbe." „Beszervezték magukat a magyar politikai életbe, az újságírók közé, a politikai pártokhoz, leginkább a Tiszához" – mondta. A miniszterelnök szerint „olyan válságokat kellett elhárítanunk, amiket nem mi idéztünk elő. Nem mi csináltuk a háborút, mégis a háború a mi gazdaságunkat is lefékezte" – fogalmazott, hozzátéve: „a bajok elől nem szaladtunk el, hanem azt mondtuk, hogy akkor is, csak azért is, a fontos dolgokat meg fogjuk csinálni".
Újabb fordulatok a háborúban - Emelkedik az olajár, esnek a tőzsdék

Az elmúlt napokban visszapattantak a tőzsdék, miután több indikáció is érkezett az iráni háború deeszkalációjával kapcsolatban, beleértve Donald Trump hét eleji megszólalását az egyeztetésekről, és az amerikai béketervről. Az piacok azonban ma újra lefordultak, miután Irán jelezte, hogy nem szándékozik közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal, még akkor sem, ha Teherán jelenleg vizsgálja az amerikai javaslatot a háború befejezésére. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy a két ország közötti, közvetítőkön keresztül történő üzenetváltás nem jelenti azt, hogy tárgyalásokat folytatnánk az USA-val. Szerdán az iráni állami média arról számolt be, hogy az ország elutasítja az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát, és ismertette a háború befejezésére vonatkozó saját feltételeit. Az eseményeket követően ismét lefordulás látszik a tőzsdéken, az ázsiai piacok estek ma reggel, és Európában is eséssel telik a nap, valamint Amerikában is kedvezőlten a hangulat.

Megszólaltak a szakértők az idei húsvéti árakról: erre jobb, ha minden magyar család még most felkészül

Nem várható látványos felfutás az idei húsvéti édességpiacon. Nagyon árérzékenyek a vásárlók.

Trump says US will be Iran's 'worst nightmare' if it doesn't agree to peace plan

US special envoy Steve Witkoff confirms that a 15-point peace plan has been sent to Iran. Earlier, Iran reportedly said it responded with its own conditions.

