Kovács Ákos: az „áldott béke” nem jelentés nélküli szólam csupán

„Nem láttam előre négy évvel ezelőtt, hogy a globalizmus Európába teszi majd át a székhelyét, és Európa éppen Amerika ellen fog küszködni, hogy háborúba mehessen” – mondta Kovács Ákos azzal kapcsolatban, hogy korábban úgy értékelte az ukrajnai helyzet lezárásának lehetőségét, hogy akkor lesz béke, ha az amerikaiak úgy akarják – és aztán úgy akarták, mégsem lett béke. A Kossuth-díjas énekes-dalszerző szerint „senki által meg nem választott vezetők olyan politikát visznek, amely ellentétes az általuk vezetett népek érdekeivel. Minimum figyelemre méltó, hogy az összes nagy háború előtt ugyanezt a forgatókönyvet játszatják el velünk.”

Mindenesetre úgy látja, hogy nem Európa ragaszkodik az ukrajnai háború folytatásához, hanem „azok az európai döntéshozók, akik ezen a kijelölt úton akarnak végigmenni és minket is végigvinni rajta”, és ők politikai megbízatást hajtanak végre.

Azzal kapcsolatban, hogy bizonyos kérdésekben Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar kormány egyedül maradt az álláspontjával 26 másik uniós tagországgal szemben, és ilyenkor azzal szembesítették, hogy alkalmazkodnia kellene, kifejtette: az EU-nak az az alapszabálya, hogy azt lehet kötelezővé tenni minden tagország számára, amit minden ország elfogadott.

Fontos a fiatalokkal folytatott párbeszéd – derült ki Kovács Ákos szavaiból, amikor arról fejtette ki a gondolatait, hogy milyen fontos a középiskolásoknak is bemutatni a Terror Háza kiállítását. Évek óta vezet ott felkérésre diákcsoportokat, és fontosnak tartja ezt, mert „a jelen politika szembenállásait, a közéleti vitákat, néha a családon belüli feszültségeket sem lehet megérteni a félmúltunkról szóló ismeretek nélkül. A mai politikai harcok gyökérzete abba a korba nyúlik vissza, amit a ház megkísérel bemutatni.”

Az április 12-i választásokkal, a jelenlegi kormány 16 évi kormányzásával kapcsolatban elmondta: ez sok idő, lehetnek a kormányzással elégedetlenek, minden hatalom esetében van bőven bírálnivaló. De azt kell mérlegelni, mi a fontosabb: „jó lenne az európai folyamatokba beletörni? Jó lenne nekünk egy eurokonform kormány? Mi lenne a migrációval? Jönne a lóvé, mint a lengyeleknél? Az ő esetük intő példa mindenkinek: valóban fontos, hogy a nekünk járó pénzeket ideadják, na de milyen áron?”

Azt mondta, olykor borzadva, máskor értetlenül nézi a fiatal előadók videóklipjeit, noha egy sincs köztük, amely ne tartana legalább harmincmilliós nézettségnél. „Tök egyforma az összes” – jelentette ki, amikor Azahriah és Beton.Hofi neve is szóba került. „Ezek protestdalok. A kívülállást, az elegem van életérzést fogalmazzák meg, de igazából nem szólnak semmiről” – értékelt Kovács Ákos, hozzátéve, hogy a mai huszonévesek nyilván nagyon jól rezonálnak ezzel, és ha ez segítséget nyújt nekik a mindennapokban, akkor a dolog rendben van.