2026. március 23. hétfő Emőke
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott csoportképen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (elsõ sor, b4) az 1. Patrióta Nagygyûlésen a Millenárison 2026. március 23-án. Mellette Petr Macinka cseh külügyminiszter (b), Maka Bochorishvili georgiai külügyminiszter (b2), Gál Kinga, a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselõcsoport elsõ alelnöke (b3), Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés parlamenti frakcióvezetõje (j5), Santiago Abascal, a spanyol VOX párt elnöke (j4), Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetõje (j3), Matteo Salvini, a kormányzó olasz Liga párt elnöke, miniszterelnök-helyettes (j2) és Tom Van Grieken, a Flamand Érdek (Vlaams Belang) belga jobboldali párt elnöke (j).
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Patrióta Nagygyűlés – Budapesti kiáltvány Európának

A Patrióták budapesti kiáltványa címmel felhívást intéztek Európa népeihez a hétfői budapesti 1. Patrióta Nagygyűlés résztvevői, azt hangsúlyozva: Európa válaszúthoz érkezett; a tét nem is lehetne nagyobb, mint nemzeteink szabadságának, szuverenitásának és kultúrájának megőrzése.

A kiáltványban azt írták: ma egyedül a Patrióták képviselik azon európaiak egyre növekvő táborát, akik meg akarják őrizni az irányítást saját jövőjük felett.

Kiemelték: a Patrióták egy olyan erős Európában hisznek, amely szabad nemzetekre épül, ahol a szuverén államok közötti együttműködés a polgáraik érdekeit és jólétét szolgálja. Nemzeteink számára a békét, a szabadságot és a szuverenitást választják, és az utolsó védőbástyaként állnak a bürokratikus központosítás előretörésével szemben – tették hozzá.

Az 1. Patrióta Nagygyűlés Európa népeihez szóló üzenetei közt elsőként azt írták, hogy a Patrióták kiállnak a szabad nemzetek Európájáért. Határozottan elutasítanak minden olyan törekvést, amely egy európai szuperállam létrehozására irányul. A szuverenitás a népé – nem pedig a hatáskörein túlterjeszkedő, valóságtól elrugaszkodott és elszámoltathatatlan brüsszeli bürokráciáé – jegyezték meg.

Felemelik szavukat a nemzeti szuverenitás ellen zajló „csendes államcsíny ellen”. Elutasítják az uniós intézmények törekvéseit, amelyek elvonnák azokat a hatásköröket, amelyek jog szerint Európa nemzeteit és népeit illetik meg. Elkötelezettek a szubszidiaritás és az arányosság elvei mellett, és elleneznek minden további szuverenitásátruházást az európai intézményekre – fogalmaztak.

Közölték: elleneznek minden olyan erőfeszítést, amely a nemzeti vétó megszüntetésére irányul, mivel ez kulcsfontosságú a nemzeti érdekek védelmében. Határozottan elítélik az olyan jellegű kijelentéseket, amelyek szerint az állami szuverenitás csupán illúzió.

Hozzátették, elutasítják a jogállamiság torzított, politikai fegyverként alkalmazását a demokratikusan megválasztott kormányokkal szemben. Elutasítják a jogállamisági eljárást mint a nyomásgyakorlás és zsarolás eszközét, amelynek célja, hogy a tagállamokat a szuverén politikáik megváltoztatására kényszerítsék – jelezték.

Elkötelezettek nemzeteink gazdasági szuverenitásának megerősítése mellett, a nemzeti jólétet jelentő ipar és kisvállalkozások támogatásával. Vállalják, hogy megvédik a gazdákat és a termelőket a tisztességtelen versenytől és a káros kereskedelmi megállapodásoktól – írták.

Kiemelték továbbá, hogy határozottan kiállnak nemzeteink energiaszuverenitásának megőrzése mellett. Minden országnak joga van megválasztani energiaforrásait és meghatározni energiarendszerének szerkezetét – hangsúlyozták. Hozzáfűzték: elutasítanak minden politikai, jogi vagy infrastrukturális beavatkozást, amely a nemzeti energiamixet érinti.

A Patrióták elkötelezettek nemzeteink kulturális szuverenitásának védelme mellett.

Büszkék nemzeteink sokszínűségére, történelmükre és hagyományaikra, amelyek Európa zsidó-keresztény örökségében gyökereznek – emelték ki.

Jelezték: elutasítják a tömeges bevándorlást, amely aláássa társadalmaink biztonságát, kohézióját és identitását. Csak a nemzeteknek van joguk saját sorsuk meghatározására, és arra, hogy eldöntsék, kikkel kívánnak együtt élni – közölték.

A kiáltvány zárásaként felszólítottak a visszatérésre a józan észen alapuló politikához és az európai együttműködés alapvető céljainak tiszteletben tartására, népeink számára a béke, a jólét és a biztonság biztosítására.

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

Budapesten, a Millenárison rendezték meg itthon az első Patrióta nagygyűlést, amelyen számos neves külföldi politikus személyesen felszólalva vagy videóüzenetben biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a támogatásáról. Beszédet mondott többek között a francia Marine Le Pen, az olasz Matteo Salvini, a spanyol Santiago Abascal, valamint a holland Geert Wilders. Az osztrák Herbert Kickl, valamint a cseh Andrej Babis videóüzenetet küldött az eseményre.
 

Itt visszanézheti Orbán Viktor Patrióta nagygyűlésen elmondott beszédét

A Patrióták vezetői Budapesten sorra biztosították támogatásukról Orbán Viktort

1. Patrióta Nagygyűlés: „csak együtt tudjuk megvédeni Európát”

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt – videó

Orbán Anita elismerte, hogy találkozott Panyi Szabolccsal

Lehallgatták Szijjártó Pétert? – Orbán Viktor utasítást adott

Lehallgatási ügy: megszólalt az Európai Bizottság

Szijjártó Péter: a kormány nem fog megtörni és nem adja fel Magyarország szuverenitását

VIDEÓ
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
Kritikus problémára keresi a megoldást Európa egyik legerősebb országa

A francia energiaügyi minisztérium vizsgálja az ország öt kőolajfinomítójának kapacitásbővítési lehetőségeit, írja a Reuters. A lépés célja, hogy mérsékeljék az iráni konfliktus energiaárakra gyakorolt hatását.

Kitört a lázadás a PL-ben a csapatoknál: nagyon szerették volna az emelést, az UEFA hallani se akar erről

Az UEFA elutasította az angol klubok azon kérését, hogy a következő idénytől 28 főre bővítsék a Bajnokok Ligája-kereteket.

Trump says Iran has 'one more chance at peace' as Tehran calls reports of US talks 'fake news'

The president earlier said he'd postponed strikes on Iranian power plants after talks, which the speaker of Iran's parliament denies took place.

