Patrióta Nagygyűlés – Budapesti kiáltvány Európának

A kiáltványban azt írták: ma egyedül a Patrióták képviselik azon európaiak egyre növekvő táborát, akik meg akarják őrizni az irányítást saját jövőjük felett.

Kiemelték: a Patrióták egy olyan erős Európában hisznek, amely szabad nemzetekre épül, ahol a szuverén államok közötti együttműködés a polgáraik érdekeit és jólétét szolgálja. Nemzeteink számára a békét, a szabadságot és a szuverenitást választják, és az utolsó védőbástyaként állnak a bürokratikus központosítás előretörésével szemben – tették hozzá.

Az 1. Patrióta Nagygyűlés Európa népeihez szóló üzenetei közt elsőként azt írták, hogy a Patrióták kiállnak a szabad nemzetek Európájáért. Határozottan elutasítanak minden olyan törekvést, amely egy európai szuperállam létrehozására irányul. A szuverenitás a népé – nem pedig a hatáskörein túlterjeszkedő, valóságtól elrugaszkodott és elszámoltathatatlan brüsszeli bürokráciáé – jegyezték meg.

Felemelik szavukat a nemzeti szuverenitás ellen zajló „csendes államcsíny ellen”. Elutasítják az uniós intézmények törekvéseit, amelyek elvonnák azokat a hatásköröket, amelyek jog szerint Európa nemzeteit és népeit illetik meg. Elkötelezettek a szubszidiaritás és az arányosság elvei mellett, és elleneznek minden további szuverenitásátruházást az európai intézményekre – fogalmaztak.

Közölték: elleneznek minden olyan erőfeszítést, amely a nemzeti vétó megszüntetésére irányul, mivel ez kulcsfontosságú a nemzeti érdekek védelmében. Határozottan elítélik az olyan jellegű kijelentéseket, amelyek szerint az állami szuverenitás csupán illúzió.

Hozzátették, elutasítják a jogállamiság torzított, politikai fegyverként alkalmazását a demokratikusan megválasztott kormányokkal szemben. Elutasítják a jogállamisági eljárást mint a nyomásgyakorlás és zsarolás eszközét, amelynek célja, hogy a tagállamokat a szuverén politikáik megváltoztatására kényszerítsék – jelezték.

Elkötelezettek nemzeteink gazdasági szuverenitásának megerősítése mellett, a nemzeti jólétet jelentő ipar és kisvállalkozások támogatásával. Vállalják, hogy megvédik a gazdákat és a termelőket a tisztességtelen versenytől és a káros kereskedelmi megállapodásoktól – írták.

Kiemelték továbbá, hogy határozottan kiállnak nemzeteink energiaszuverenitásának megőrzése mellett. Minden országnak joga van megválasztani energiaforrásait és meghatározni energiarendszerének szerkezetét – hangsúlyozták. Hozzáfűzték: elutasítanak minden politikai, jogi vagy infrastrukturális beavatkozást, amely a nemzeti energiamixet érinti.

A Patrióták elkötelezettek nemzeteink kulturális szuverenitásának védelme mellett.

Büszkék nemzeteink sokszínűségére, történelmükre és hagyományaikra, amelyek Európa zsidó-keresztény örökségében gyökereznek – emelték ki.

Jelezték: elutasítják a tömeges bevándorlást, amely aláássa társadalmaink biztonságát, kohézióját és identitását. Csak a nemzeteknek van joguk saját sorsuk meghatározására, és arra, hogy eldöntsék, kikkel kívánnak együtt élni – közölték.

A kiáltvány zárásaként felszólítottak a visszatérésre a józan észen alapuló politikához és az európai együttműködés alapvető céljainak tiszteletben tartására, népeink számára a béke, a jólét és a biztonság biztosítására.