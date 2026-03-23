Elárverezték Kossuth Lajos híres levelét, milliókat fizettek érte

A dokumentum hosszú licitálás után, félmillió forintos kikiáltási árról indulva végül 4 millió 100 ezer forintért kelt el az Antikvárium.hu vasárnap este zárult aukcióján – közölték a szervezők.

A levelet Kossuth Lajos mint Magyarország kormányzó–elnöke írta az 1848/49-es forradalom és szabadságharc vége felé, 1849 júniusában Görgei Artúr honvédtábornoknak, a honvédség fővezérének (ő a neve végéről 1848-ban vetette le a családban szokásos névvégi y-t).

A magyar politika és hadügy még bízott a sikerben, de nem állt jól a helyzet. Június közepére az orosz csapatok elérték Kassát, és megkezdték a felvidéki bányavárosok megszállását. Ezért 1849. június 24-én és 26-án minisztertanácsot hívtak össze a fővárosban, és a haditervről tárgyaltak. Az utóbbi, június 26-i tanács döntött a követendő haditervről: a fősereget Komárom körül, a többi magyar erőt pedig a Tisza mentén vonják össze.

Ezen a napon írta Kossuth az alábbi levelet Görgeinek: „Kedves Barátom! A puskapor – a puskapor! gondjaink egyik legnagyobbika, annyival inkább, mert az Eperjesi, Besztercebányai és Kassai puskapor malmokat már elvesztettük. Seregünk már Miskolcon van. Jakovich hozza személyesen a depescheket – az oroszt 64 000 nek mondja. A puskapor engem nagyon aggasztván, utánna jártam, mi történik a Budai puskapor gyárban, s megtudám hogy a második malom melly rosz bár, de egy pár napi munkával dolgozható állapotba tétethetnék, megakasztatván [?], mert az Inspectoratusba változás történt, Rapaics tétetvén Wagner helyébe. Nem tudok semmit a dologról, de bátorkodom Téged figyelmeztetni, hogy minden változás most még azon esetre is káros késedelmet okozand, ha javítást eszközölne. Ajánlom az ügyet figyelmedbe, s kérlek a puskaporos malmok szaporítására fő figyelmet méltóztassál rendelni. híved Kossuth 26/VI 49”

Ezekben a napokban Kossuth számos levelet írt a tábornoknak, főként tegező formában, majd pár nappal később – stratégiai nézeteltérések miatt – teljesen elhidegültek egymástól.

A levélben szereplő személyek Jakovics József Sáros megyei segédkormánybiztos, Gustav Waagner őrnagy és Rapaich Dániel honvéd alezredes volt, akit két nappal később kineveztek a levélben tematizált lőporgyártás országos főfelügyelőjévé.

A Kossuth piros viaszpecsétjével lezárt – és saját kezű címzésével ellátott – levél nem szerepelt a kormányzó és a tábornok kiadott levelezésében. Húsz évvel ezelőtt, 2006-ban bukkant fel először aukción.

Az árverésen további tételek is félmillió forint fölött zártak, így egy Győr látképéről készült 16. századi rézmetszet, Rippl-Rónai József különleges rajzgyűjteménye és Deák Ferenc 1855-ös levele, amelyben Vörösmarty halála után az özvegy számára indult gyűjtéshez kapcsolódott.