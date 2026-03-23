Húszezer forintos bankjegyek.
Nyitókép: Pixabay

Elárverezték Kossuth Lajos híres levelét, milliókat fizettek érte

Infostart / MTI

Több mint négymillió forintért kelt el Kossuth Lajos 1849-es levele Görgeihez az Antikvárium.hu aukcióján.

A dokumentum hosszú licitálás után, félmillió forintos kikiáltási árról indulva végül 4 millió 100 ezer forintért kelt el az Antikvárium.hu vasárnap este zárult aukcióján – közölték a szervezők.

A levelet Kossuth Lajos mint Magyarország kormányzó–elnöke írta az 1848/49-es forradalom és szabadságharc vége felé, 1849 júniusában Görgei Artúr honvédtábornoknak, a honvédség fővezérének (ő a neve végéről 1848-ban vetette le a családban szokásos névvégi y-t).

A magyar politika és hadügy még bízott a sikerben, de nem állt jól a helyzet. Június közepére az orosz csapatok elérték Kassát, és megkezdték a felvidéki bányavárosok megszállását. Ezért 1849. június 24-én és 26-án minisztertanácsot hívtak össze a fővárosban, és a haditervről tárgyaltak. Az utóbbi, június 26-i tanács döntött a követendő haditervről: a fősereget Komárom körül, a többi magyar erőt pedig a Tisza mentén vonják össze.

Ezen a napon írta Kossuth az alábbi levelet Görgeinek: „Kedves Barátom! A puskapor – a puskapor! gondjaink egyik legnagyobbika, annyival inkább, mert az Eperjesi, Besztercebányai és Kassai puskapor malmokat már elvesztettük. Seregünk már Miskolcon van. Jakovich hozza személyesen a depescheket – az oroszt 64 000 nek mondja. A puskapor engem nagyon aggasztván, utánna jártam, mi történik a Budai puskapor gyárban, s megtudám hogy a második malom melly rosz bár, de egy pár napi munkával dolgozható állapotba tétethetnék, megakasztatván [?], mert az Inspectoratusba változás történt, Rapaics tétetvén Wagner helyébe. Nem tudok semmit a dologról, de bátorkodom Téged figyelmeztetni, hogy minden változás most még azon esetre is káros késedelmet okozand, ha javítást eszközölne. Ajánlom az ügyet figyelmedbe, s kérlek a puskaporos malmok szaporítására fő figyelmet méltóztassál rendelni. híved Kossuth 26/VI 49”

Ezekben a napokban Kossuth számos levelet írt a tábornoknak, főként tegező formában, majd pár nappal később – stratégiai nézeteltérések miatt – teljesen elhidegültek egymástól.

A levélben szereplő személyek Jakovics József Sáros megyei segédkormánybiztos, Gustav Waagner őrnagy és Rapaich Dániel honvéd alezredes volt, akit két nappal később kineveztek a levélben tematizált lőporgyártás országos főfelügyelőjévé.

A Kossuth piros viaszpecsétjével lezárt – és saját kezű címzésével ellátott – levél nem szerepelt a kormányzó és a tábornok kiadott levelezésében. Húsz évvel ezelőtt, 2006-ban bukkant fel először aukción.

Az árverésen további tételek is félmillió forint fölött zártak, így egy Győr látképéről készült 16. századi rézmetszet, Rippl-Rónai József különleges rajzgyűjteménye és Deák Ferenc 1855-ös levele, amelyben Vörösmarty halála után az özvegy számára indult gyűjtéshez kapcsolódott.

Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség

Orbán Viktor országjárásnak hétfői állomásán, Kecskeméten mond beszédet.
 

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

Patrióta Nagygyűlés – Budapesti kiáltvány Európának

Itt visszanézheti Orbán Viktor Patrióta nagygyűlésen elmondott beszédét

A Patrióták vezetői Budapesten sorra biztosították támogatásukról Orbán Viktort

1. Patrióta Nagygyűlés: „csak együtt tudjuk megvédeni Európát”

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Panyi Szabolcs visszakozik, csak befolyásosnak próbált látszani

Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt – videó

Orbán Anita elismerte, hogy találkozott Panyi Szabolccsal

Lehallgatták Szijjártó Pétert? – Orbán Viktor utasítást adott

Lehallgatási ügy: megszólalt az Európai Bizottság

Szijjártó Péter: a kormány nem fog megtörni és nem adja fel Magyarország szuverenitását

VIDEÓ
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
Meglépték: jön a brutális drágulás a benzinkutakon Magyarország szomszédjában

Sokak kedvenc akciófilm-sztárjáról derült ki, hogy az életben sem finomkodik: durván összeverte a szomszédját, aki ezért feljelentette

Trump says Iran has 'one more chance at peace' as Tehran calls reports of US talks 'fake news'

