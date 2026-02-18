ARÉNA - PODCASTOK
E-mail spam phishing scammer concept. Red warning symbol on envelope in fishing hook icon as bait on laptop screen, criminal hacker cyberattack sending scam malware spreading virus sms text message.
Nyitókép: Techa Tungateja / Getty Images

Figyelmeztet a One: csalók küldenek kamu számlát a társaság nevében

Infostart

A kiberbűnözők a telekommunikációs szolgáltató nevében küldenek számlának tűnő, sürgető hangvételű elektronikus levelet, amivel a felhasználók adataira pályáznak. A One elmondta, mi a teendő, ha ilyet kapunk.

Adathalász, számlabefizetésre felszólító leveleket küldenek ki a csalók a One Magyarország Zrt. ügyfeleinek – írja a vállalat ügyfeleknek küldött tájékoztatása alapján a 24.hu.

A közlemény szerint az adathalász üzenetben egy bizonyos számlaszámhoz tartozó számla kifizetésére szólítanak fel és egy linkhez kötött számlabefizetési opciót javasolnak.

A One szerint adathalászat gyanújára adhat okot, ha az üzenetek az alábbi jellemzőket tartalmazzák:

  • A levél sürgető hangvételt használ (pl. „azonnali befizetés”, „utolsó felszólítás”).
  • Ismeretlen vagy gyanús e-mail címről érkezik. A One Magyarország Zrt. kizárólag a no-reply@one​.​hu, corporate@one​.​hu, kapcsolat@one​.​hu, info@level​.​digi​.​hu email címekről vagy one-d​.​hu végű email címekről keresi meg ügyfeleit.
  • A levélben található link nem a megszokott, hivatalos weboldalra vagy applikációba vezet, hanem gyakorta a One felületeihez arculatban, színvilágba igen hasonló weboldalakra. Érdemes ebben az esetben ellenőrizni a weboldal címét.
  • A csatolmány megnyitására vagy személyes / banki adatok megadására kér.
  • A tárgymezőben azonosító szám található.
  • Helyesírási vagy nyelvtani hibák fordulnak elő az üzenetben.
  • Idegen cím/ország szerepel a levél alján, illetve az általunk használtaktól eltérő logók, képek szerepelnek a levélben.

Amennyiben gyanús levelet kapott valaki, a One azt kéri: ne kattintson a levélben található linkre, ne nyissa meg a csatolmányokat, és ne adjon ki személyes vagy pénzügyi adatot, jelszót. A gyanús e-mailt azonban azt kérik, ne töröljék a felhasználók, hanem továbbítsák az ugyfelszolgalat@one.hu címre.

A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy a csalók nem csak e-mailben, hanem SMS-ben vagy telefonhívással is próbálkozhatnak. A valódi cég azonban sosem kér jelszót, személyes vagy banki adatot ügyfélelégedettség-mérésre hivatkozva. Amennyiben olyan ügyintézés miatt keresi a cég, ami beazonosításhoz kötött, azt telefonos csatornán teszik meg, a 1270-es hívószámról, vagy előre meghatározott, honlapon is elérhető telefonszámainkról.

Ha mégis rákattintottunk a megadott linkre, csatolmányra, netán kiadtuk személyes vagy banki adatainkat, az alábbiakat érdemes tenni:

  • vegyük fel a kapcsolatot bankunkkal, és jelentsük be a csalást,
  • jelentsük a csalást a rendőrségen is,
  • állítsuk vissza a telefon gyári beállításait,
  • változtassuk meg jelszavainkat mindenhol, ahol használtuk őket,
  • töröljük a gyanús fájlokat vagy a telepített alkalmazásokat,
  • a csalást a szolgáltatónak is érdemes jelezni, telefonon vagy személyesen.

