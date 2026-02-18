Figyelmeztet a One: csalók küldenek kamu számlát a társaság nevében

Adathalász, számlabefizetésre felszólító leveleket küldenek ki a csalók a One Magyarország Zrt. ügyfeleinek – írja a vállalat ügyfeleknek küldött tájékoztatása alapján a 24.hu.
A közlemény szerint az adathalász üzenetben egy bizonyos számlaszámhoz tartozó számla kifizetésére szólítanak fel és egy linkhez kötött számlabefizetési opciót javasolnak.
A One szerint adathalászat gyanújára adhat okot, ha az üzenetek az alábbi jellemzőket tartalmazzák:
- A levél sürgető hangvételt használ (pl. „azonnali befizetés”, „utolsó felszólítás”).
- Ismeretlen vagy gyanús e-mail címről érkezik. A One Magyarország Zrt. kizárólag a no-reply@one.hu, corporate@one.hu, kapcsolat@one.hu, info@level.digi.hu email címekről vagy one-d.hu végű email címekről keresi meg ügyfeleit.
- A levélben található link nem a megszokott, hivatalos weboldalra vagy applikációba vezet, hanem gyakorta a One felületeihez arculatban, színvilágba igen hasonló weboldalakra. Érdemes ebben az esetben ellenőrizni a weboldal címét.
- A csatolmány megnyitására vagy személyes / banki adatok megadására kér.
- A tárgymezőben azonosító szám található.
- Helyesírási vagy nyelvtani hibák fordulnak elő az üzenetben.
- Idegen cím/ország szerepel a levél alján, illetve az általunk használtaktól eltérő logók, képek szerepelnek a levélben.
Amennyiben gyanús levelet kapott valaki, a One azt kéri: ne kattintson a levélben található linkre, ne nyissa meg a csatolmányokat, és ne adjon ki személyes vagy pénzügyi adatot, jelszót. A gyanús e-mailt azonban azt kérik, ne töröljék a felhasználók, hanem továbbítsák az ugyfelszolgalat@one.hu címre.
A szolgáltató arra is felhívja a figyelmet, hogy a csalók nem csak e-mailben, hanem SMS-ben vagy telefonhívással is próbálkozhatnak. A valódi cég azonban sosem kér jelszót, személyes vagy banki adatot ügyfélelégedettség-mérésre hivatkozva. Amennyiben olyan ügyintézés miatt keresi a cég, ami beazonosításhoz kötött, azt telefonos csatornán teszik meg, a 1270-es hívószámról, vagy előre meghatározott, honlapon is elérhető telefonszámainkról.
Ha mégis rákattintottunk a megadott linkre, csatolmányra, netán kiadtuk személyes vagy banki adatainkat, az alábbiakat érdemes tenni:
- vegyük fel a kapcsolatot bankunkkal, és jelentsük be a csalást,
- jelentsük a csalást a rendőrségen is,
- állítsuk vissza a telefon gyári beállításait,
- változtassuk meg jelszavainkat mindenhol, ahol használtuk őket,
- töröljük a gyanús fájlokat vagy a telepített alkalmazásokat,
- a csalást a szolgáltatónak is érdemes jelezni, telefonon vagy személyesen.