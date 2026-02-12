Nem kímél bennünket az időjárás – a megszokottnál jóval keményebb az idei tél

Az év első hónapjáról készített elemzésben azt írták, a hónap középhőmérséklete országos átlagban mínusz 1,71 Celsius-fok volt, ami 1,22 fokkal elmarad az 1991-2020-as évek átlagától.Öt enyhe január után volt ismét átlag alatti hőmérsékletű az év első hónapja, és az elmúlt 15 évben csak a 2017-es január volt hidegebb.

Az ország nagy részén mínusz 1 és mínusz 3 fok között alakult a hónap középhőmérséklete, ennél magasabb értékek délen, alacsonyabbak északon fordultak elő. A száraz decembert követően a 2026-os év csapadékosabban kezdődött, a havi csapadék országos átlagban - az eddig beérkezett adatok alapján - 46,2 milliméter, ami 41 százalékkal meghaladta az 1991-2020 közötti évek 32,7 milliméteres átlagát.

A legtöbb csapadék a déli, délkeleti vármegyékben hullott, ahol sokfelé a 60 millimétert is meghaladta a havi csapadék.

Az ország északi felén kevesebb esett, például az Alpokalján nagyobb területen 25 milliméter alatt maradt a hónap csapadékösszege. A csapadék jelentősebb része hó formájában hullott, és az ország jelentős részén több hétig megmaradó, vastagabb hóréteg is kialakult 2026 januárjában.