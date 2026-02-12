ARÉNA - PODCASTOK
Nem kímél bennünket az időjárás – a megszokottnál jóval keményebb az idei tél

Infostart / MTI

Az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt az idei január – közölte a HungaroMet Zrt.

Az év első hónapjáról készített elemzésben azt írták, a hónap középhőmérséklete országos átlagban mínusz 1,71 Celsius-fok volt, ami 1,22 fokkal elmarad az 1991-2020-as évek átlagától.Öt enyhe január után volt ismét átlag alatti hőmérsékletű az év első hónapja, és az elmúlt 15 évben csak a 2017-es január volt hidegebb.

Az ország nagy részén mínusz 1 és mínusz 3 fok között alakult a hónap középhőmérséklete, ennél magasabb értékek délen, alacsonyabbak északon fordultak elő. A száraz decembert követően a 2026-os év csapadékosabban kezdődött, a havi csapadék országos átlagban - az eddig beérkezett adatok alapján - 46,2 milliméter, ami 41 százalékkal meghaladta az 1991-2020 közötti évek 32,7 milliméteres átlagát.

A legtöbb csapadék a déli, délkeleti vármegyékben hullott, ahol sokfelé a 60 millimétert is meghaladta a havi csapadék.

Az ország északi felén kevesebb esett, például az Alpokalján nagyobb területen 25 milliméter alatt maradt a hónap csapadékösszege. A csapadék jelentősebb része hó formájában hullott, és az ország jelentős részén több hétig megmaradó, vastagabb hóréteg is kialakult 2026 januárjában.

Évekig indokolatlanul műthették a betegeket az egyetemi kórházban – nyomozás indult

A cseh rendőrség több száz szívritmus-szabályozó beültetésével kapcsolatos műtétet vizsgál az olomouci Egyetemi Kórházban. A gyanú szerint az elmúlt tíz évben számos olyan beteg mellkasába ültettek be életmentő készüléket, akinek erre nem lett volna szüksége. A beültetések száma az olomouci régióban lakosságarányosan jóval magasabb volt, mint Csehország más részein.
Marad az árrésstop

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentéseket tett a kátyúhelyzetről, a rezsistopról, az árréskorlátról, a nemzeti petícióról és az ukrán fenyegetésről is, majd Vitályos Eszter kormányszóvivővel együtt újságírói kérdésekre is válaszoltak. A gödi Samsung-gyár ügyében Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt mondta, egy hatósági ügyből akar a sajtó politikai ügyet kreálni.
 

Új infó a rezsistopról: kiderült, hogyan kell majd kérni a kedvezményt

A kátyúknak hét kategóriája van, az elsőbe tartozókat egy napon belül javítani kell

Orbán Viktor: három intézkedésre van most szükség

Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Éjjel súlyos rakéta- és dróntámadás érte Ukrajnát - az oroszok főleg a fővárost, Kijevet és Dnyiprót lőtték. Ukrajna hamarosan új fegyverekhez juthat hozzá: Nagy-Britannia beígérte Kijevnek a még fejlesztés alatt álló Nightfall hiperszonikus rakétát. Az ukrán drónerők is aktívak voltak: Volgográd régióban felrobbantottak egy lőszerraktárat, a csapás olyan súlyosnak bizonyult, hogy egész Kotlubány települést evakuálták. A nap folyamán Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő bejelentette: folytatódnak az oroszok-ukrán-amerikai tárgyalások. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki fejleményeivel.

Magyarország sorsa megpecsételődött? Minden EU-s forrást elbukhat hazánk

A javaslat elfogadása esetén Budapest mintegy 12,2 milliárd eurónyi támogatástól eshet el.

Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

A candlelit vigil was held on Wednesday night in the remote British Columbia town where six people were killed and dozens injured.

