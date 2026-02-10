A sárga flotta, amely fokozatosan meghódítja Budapestet

Közleményük szerint az új jármű érkezésével 101-re emelkedett a Budapesten közlekedő CAF-villamosok száma. A most forgalomba állított, 2284-es pályaszámú villamos többek között a 17-es vonalon közlekedik.

A 28. CAF-villamos a korábban megrendelt, összesen 51 darabos flotta része, amelynek további járművei jelenleg is gyártás alatt állnak. A spanyol gyártó a következő időszakban folyamatosan adja át az új villamosokat, amelyek révén

Budapesten a forgalomban lévő alacsonypadlós villamosok aránya 40 százalék fölé emelkedik

– írta a BKK.

Hozzátették: a járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsonypadlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Így az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán is tovább növekedhet a CAF-villamosok száma, sőt a 100. villamos forgalomba állásának köszönhetően a 3-as és a 42-es vonalon már csak ilyen járművek közlekednek.

Az 51 új jármű forgalomba helyezésével, és az európai uniós infrastruktúrafejlesztési források rendelkezésre állása esetén, a tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán szintén megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypadlós járművek is forgalomba állhatnak.

Ezenkívül a BKK és a BKV vizsgálja a 47-es és a 49-es vonalon történő bevezetés infrastrukturális feltételeit is.

A járműbeszerzés az Európai Unió támogatásával és az állam társfinanszírozásával valósul meg. A vissza nem térítendő támogatás összege 54,15 milliárd forint.