Átlépett egy határt a Balaton, de még sok van hátra

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján a tó vízszintje az elmúlt 14 napban összesen 6 centimétert emelkedett. A folyamat hátterében a lehullott csapadék és a vízgyűjtő területeken megindult lassú olvadás áll. A szakemberek hangsúlyozzák: a következő hetek időjárása, különösen a csapadék mennyisége és az olvadás tempója határozza meg, hogy a tavaszi szezon előtt sikerül-e megközelíteni az optimális vízszintet.

Átlagos vízállás jelenleg 83 centiméter, a víz hőmérséklete: 2,5 Celsius-fok.

A tó vize tehát továbbra is kifejezetten hideg, a part menti szakaszokon jegesedés figyelhető meg.

2025. február elején a vízszint átlagosan 106 centiméter körül alakult a siófoki mércén. Ez mindössze 4 centiméterrel maradt el az előírt 110 centiméteres téli üzemi maximumtól.

Közben a veol.hu arról ír, hogy az olvadással együtt különös jéghalmazok képződnek a magyar tenger partján. Erről fotókat is közölt a helyi lap.