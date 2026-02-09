ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.93
usd:
319.44
bux:
130030.34
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült felvételen emberek a befagyott Balaton jegén Zamárdinál 2026. január 17-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Átlépett egy határt a Balaton, de még sok van hátra

Infostart

Folytatódik a Balaton vízszintjének emelkedése: a legfrissebb mérések szerint az átlagos vízállás elérte a 83 centimétert a siófoki vízmércéhez viszonyítva. Bár az elmúlt két hétben gyorsult a növekedés, a tó szintje továbbra is jelentősen elmarad a 110 centiméteres téli üzemi maximumtól.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján a tó vízszintje az elmúlt 14 napban összesen 6 centimétert emelkedett. A folyamat hátterében a lehullott csapadék és a vízgyűjtő területeken megindult lassú olvadás áll. A szakemberek hangsúlyozzák: a következő hetek időjárása, különösen a csapadék mennyisége és az olvadás tempója határozza meg, hogy a tavaszi szezon előtt sikerül-e megközelíteni az optimális vízszintet.

Átlagos vízállás jelenleg 83 centiméter, a víz hőmérséklete: 2,5 Celsius-fok.

A tó vize tehát továbbra is kifejezetten hideg, a part menti szakaszokon jegesedés figyelhető meg.

2025. február elején a vízszint átlagosan 106 centiméter körül alakult a siófoki mércén. Ez mindössze 4 centiméterrel maradt el az előírt 110 centiméteres téli üzemi maximumtól.

Közben a veol.hu arról ír, hogy az olvadással együtt különös jéghalmazok képződnek a magyar tenger partján. Erről fotókat is közölt a helyi lap.

Kezdőlap    Belföld    Átlépett egy határt a Balaton, de még sok van hátra

balaton

vízgazdálkodás

vízszint

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Figyelmeztetnek a kutatók: vannak ételek, amelyek olyan veszélyesek, mint a dohányzás

Figyelmeztetnek a kutatók: vannak ételek, amelyek olyan veszélyesek, mint a dohányzás

Jobban hasonlítanak a dohányzásra az ultrafeldolgozott élelmiszereknek, mint a gyümölcsökre vagy a zöldségekre – állapították meg amerikai kutatók egy friss tanulmányban. Neves amerikai egyetemek szakemberek szerint ezeket is úgy tervezték, hogy függőséget alakítsanak ki, ezért jóval szigorúbb szabályozásra lenne esetükben szükség.
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap

Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap

Zajlanak a háromoldalú tárgyalások az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna között, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban aggodalmait fejezte ki annak kapcsán, hogy szerinte titokban, Kijev kihagyásával születhet megállapodás a háború ügyében. Ukrajna Neptun rakétákkal támadta az orosz infrastruktúrát, miközben Oroszország az éjszaka folyamán csaknem 300 drónt lőtt ki Zaporizzsja területére. Oroszország bejelentette: elfogták a férfit, akit a Vlagyimir Alekszejev tábornok elleni merénylettel gyanúsítanak. Zelenszkij újabb szankciókról tett bejelentést, melyekkel az orosz fegyvergyártásra és annak finanszírozására mérne csapást az ukrán állam, sőt, a szankciókat az Európai Unió is átveheti.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között

Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között

Nagyrészt 5-15 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt, de a rejtett áremelkedés lehetőségét sem lehet kizárni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hong Kong court jails pro-democracy media tycoon Jimmy Lai for 20 years

Hong Kong court jails pro-democracy media tycoon Jimmy Lai for 20 years

Lai was sentenced for offences under the Beijing-imposed controversial national security law.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 9. 04:26
Álruhában kacsint vissza a tél a héten
2026. február 9. 04:10
Ellepik a rendőrök a héten az utakat
×
×
×
×