Szanyi Tibor szocialista EP-képviselõ az Európa Nyírbátorba jön címû rendezvényen a helyi kulturális központban 2019. április 11-én.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Előkerült Szanyi Tibor, sőt, a választásokon is elindul

Infostart

Újra feltűnt egy régi név a választási térképen. A Nemzeti Választási Iroda nyilvántartásba vette Szanyi Tibor jelöltségét Budapest 14. számú egyéni választókerületében, ahol több mint 77 ezer választó dönt majd a parlamenti képviseletről. A korábbi MSZP-s politikus függetlenként vág neki a versenynek egy olyan körzetben, ahol már most erős mezőny körvonalazódik.

A Nemzeti Választási Iroda nyilvántartásba vette Szanyi Tibor jelöltségét a 14. számú egyéni választókerületben. Így hivatalosan is felkerült a körzet jelöltjeinek listájára. A választókerülethez Budapest XVI. kerülete, valamint a X. kerület keleti része tartozik. Itt összesen 77 572 választópolgár dönthet arról, ki képviselje őket a parlamentben – számolt be az Index.

Szanyi Tibor mellett eddig Vajda Zoltán került fel a nyilvántartásba a körzetben, mind a ketten független jelöltként indulnak. A választási iroda megjegyzése szerint Szanyi Tibor csütörtökön igényelte meg az ajánlóíveket. Ez az első kötelező lépés az induláshoz. A szabályok egyértelműek. Ahhoz, hogy hivatalosan is jelölt legyen, legalább 500 választópolgár aláírását kell összegyűjtenie a körzetben.

Szanyi Tibor 1998 és 2014 között a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőjeként dolgozott, kormányzati szerepeket is vállalva. 2010 és 2014 között az MSZP elnökségi tagja, 2018 és 2019 között pedig a párt alelnöke volt.

2014 és 2019 között az Európai Parlament képviselőjeként dolgozott, a Szocialisták és Demokraták frakciójában. 2019-ben az MSZP–Párbeszéd európai parlamenti listájának harmadik helyéről indult, de nem szerzett újabb EP-mandátumot.

A választás után egyre élesebben bírálta a Magyar Szocialista Párt vezetését. A párt elnöksége június végén felfüggesztette a párttagságát, a fegyelmi eljárás pedig megrovással zárult. Később visszahívták alelnöki tisztségéből is.

2020 januárjában bejelentette, hogy kilép az MSZP-ből, majd márciusban új pártot alapított Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom néven, amely az Iszomm rövidítést kapta.

Kik lesznek 2026-ban az ellenfelei?

  • A Fidesz Szatmáry Kristófot indítja,
  • a Tisza Párt Szabó Alexandrát,
  • a Mi Hazánk Zsidró Lászlót,
  • a Demokratikus Koalíció Kocsis-Cake Oliviót.

