Előkerült Szanyi Tibor, sőt, a választásokon is elindul

A Nemzeti Választási Iroda nyilvántartásba vette Szanyi Tibor jelöltségét a 14. számú egyéni választókerületben. Így hivatalosan is felkerült a körzet jelöltjeinek listájára. A választókerülethez Budapest XVI. kerülete, valamint a X. kerület keleti része tartozik. Itt összesen 77 572 választópolgár dönthet arról, ki képviselje őket a parlamentben – számolt be az Index.

Szanyi Tibor mellett eddig Vajda Zoltán került fel a nyilvántartásba a körzetben, mind a ketten független jelöltként indulnak. A választási iroda megjegyzése szerint Szanyi Tibor csütörtökön igényelte meg az ajánlóíveket. Ez az első kötelező lépés az induláshoz. A szabályok egyértelműek. Ahhoz, hogy hivatalosan is jelölt legyen, legalább 500 választópolgár aláírását kell összegyűjtenie a körzetben.

Szanyi Tibor 1998 és 2014 között a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőjeként dolgozott, kormányzati szerepeket is vállalva. 2010 és 2014 között az MSZP elnökségi tagja, 2018 és 2019 között pedig a párt alelnöke volt.

2014 és 2019 között az Európai Parlament képviselőjeként dolgozott, a Szocialisták és Demokraták frakciójában. 2019-ben az MSZP–Párbeszéd európai parlamenti listájának harmadik helyéről indult, de nem szerzett újabb EP-mandátumot.

A választás után egyre élesebben bírálta a Magyar Szocialista Párt vezetését. A párt elnöksége június végén felfüggesztette a párttagságát, a fegyelmi eljárás pedig megrovással zárult. Később visszahívták alelnöki tisztségéből is.

2020 januárjában bejelentette, hogy kilép az MSZP-ből, majd márciusban új pártot alapított Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom néven, amely az Iszomm rövidítést kapta.

