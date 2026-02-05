ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Ilyet vett a gyerekének? Ne adja oda neki!

Infostart

Termékvisszahívásról tájékoztatott a fogyasztóvédelem. Mutatjuk, pontosan mely termékek érintettek.

Termékvisszahívásról tájékoztat az NKFH, az érintett a Milumil és Milupa anyatej-helyettesítő tápszer termék, mikrobiológiai nem megfelelőség miatt

A Danone Magyarország Kft. maga anyatej-helyettesítő tápszer termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőség (cereulid toxin) került kimutatásra.

A kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

  • Milumil AR Optima, speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszer bukás diétás ellátásra 0hó+
    Kiszerelés: 900g
    Minőségmegőrzési idők (a feltüntetés módja szerint): 07.08.2026; 29.08.2026; 26.02.2027
  • Milumil 1 optima tejalapú, anyatej-helyettesítő tápszer
    Kiszerelés: 900g
    Minőségmegőrzési idő: 27.11.2026
  • Milumil 2 anyatej-kiegészítő tápszer
    Kiszerelés: 500g
    Minőségmegőrzési idő: 17.10.2026; 21.02.2027
  • Milumil 2 anyatej-kiegészítő tápszer
    Kiszerelés: 1500g
    Minőségmegőrzési idő: 17.10.2026; 21.02.2027
  • Milupa 1 anyatej-helyettesítő tápszer
    Kiszerelés: 600g
    Minőségmegőrzési idő: 20.11.2026

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

