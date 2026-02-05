Ilyet vett a gyerekének? Ne adja oda neki!

Termékvisszahívásról tájékoztat az NKFH, az érintett a Milumil és Milupa anyatej-helyettesítő tápszer termék, mikrobiológiai nem megfelelőség miatt

A Danone Magyarország Kft. maga anyatej-helyettesítő tápszer termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőség (cereulid toxin) került kimutatásra.

A kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott az esetlegesen érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Milumil AR Optima, speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszer bukás diétás ellátásra 0hó+

Kiszerelés: 900g

Minőségmegőrzési idők (a feltüntetés módja szerint): 07.08.2026; 29.08.2026; 26.02.2027

Kiszerelés: 900g Minőségmegőrzési idők (a feltüntetés módja szerint): 07.08.2026; 29.08.2026; 26.02.2027 Milumil 1 optima tejalapú, anyatej-helyettesítő tápszer

Kiszerelés: 900g

Minőségmegőrzési idő: 27.11.2026

Kiszerelés: 900g Minőségmegőrzési idő: 27.11.2026 Milumil 2 anyatej-kiegészítő tápszer

Kiszerelés: 500g

Minőségmegőrzési idő: 17.10.2026; 21.02.2027

Kiszerelés: 500g Minőségmegőrzési idő: 17.10.2026; 21.02.2027 Milumil 2 anyatej-kiegészítő tápszer

Kiszerelés: 1500g

Minőségmegőrzési idő: 17.10.2026; 21.02.2027

Kiszerelés: 1500g Minőségmegőrzési idő: 17.10.2026; 21.02.2027 Milupa 1 anyatej-helyettesítő tápszer

Kiszerelés: 600g

Minőségmegőrzési idő: 20.11.2026

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!