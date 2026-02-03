ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.02
usd:
322.5
bux:
128391.02
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
hőség kánikula strand nyaralás medence fürdő napozás fürdőruha pihenés relaxáció lazítás
Nyitókép: Alexander Spatari/Getty Images

Heteken belül újranyithat a Balaton ikonikus fürdője

Infostart

Évek óta húzódik a felújítás, de most már közel a vége.

2021 nyarán váratlanul zárt be a siófoki Galerius Élményfürdő, mert az épület már erősen felújításra szorult. A 2006-ban átadott létesítményre sokáig nem jutott pénz, mostanra azonban felgyorsultak az események. Január 10-én elkezdődött a műszaki átadás, töltik fel vízzel a medencéket, így a hatóság már folyamatosan venni tudja a vízmintákat, és elkészültek a szaunák is.

A Siófoki Hírek szerint a vízjogi engedély kiadása folyamatban van, Kósz Ágota, a fürdőt üzemeltető Balaton-parti Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állhatnak a tervezett március végi nyitásra, a kivitelező és mindenki más is tartja az ütemtervet.

A friss hírek szerint február 12-ig tart a műszaki átadás, azt követően elkezdik a fürdő felszerelését, felkészítését a nyitásra, a vendégek a tervek szerint március végén vehetik birtokba az élményfürdőt.

Kezdőlap    Belföld    Heteken belül újranyithat a Balaton ikonikus fürdője

felújítás

siófok

újranyitás

galerius fürdő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.03. kedd, 18:00
Kovács László
a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez aztán a hidegzuhany az Nvidiának - Elégedetlen bizonyos chipekkel az OpanAI

Ez aztán a hidegzuhany az Nvidiának - Elégedetlen bizonyos chipekkel az OpanAI

Az OpenAI elégedetlen az Nvidia egyes mesterségesintelligencia-chipjeivel, és tavaly óta alternatív megoldásokat keres – állítja nyolc, az ügyet ismerő forrás. A lépés megnehezítheti a két legmeghatározóbb szereplő, az OpenAI és az Nvidia kapcsolatát az AI-piacon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor lesz vásár Kistelek területén? Itt vannak a kisteleki vásár 2026-os dátumai és minden más fontos tudnivaló

Mikor lesz vásár Kistelek területén? Itt vannak a kisteleki vásár 2026-os dátumai és minden más fontos tudnivaló

Az árusok már hajnalban elkezdhetnek kipakolni, a nézelődőknek reggel 7-től érdemes érkezniük, és a vásár nagyjából 12 óráig tart.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

The couple bows to the House Oversight Committee's demands after arguing for months that its subpoenas were invalid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 3. 05:00
Havazás, ónos eső – a legrosszabb arcát mutatja a tél
2026. február 2. 21:12
Vigyázzon, most egyesek toxikus szülőkké válhatnak – osztják a félévi bizonyítványokat
×
×
×
×