Heteken belül újranyithat a Balaton ikonikus fürdője

2021 nyarán váratlanul zárt be a siófoki Galerius Élményfürdő, mert az épület már erősen felújításra szorult. A 2006-ban átadott létesítményre sokáig nem jutott pénz, mostanra azonban felgyorsultak az események. Január 10-én elkezdődött a műszaki átadás, töltik fel vízzel a medencéket, így a hatóság már folyamatosan venni tudja a vízmintákat, és elkészültek a szaunák is.

A Siófoki Hírek szerint a vízjogi engedély kiadása folyamatban van, Kósz Ágota, a fürdőt üzemeltető Balaton-parti Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állhatnak a tervezett március végi nyitásra, a kivitelező és mindenki más is tartja az ütemtervet.

A friss hírek szerint február 12-ig tart a műszaki átadás, azt követően elkezdik a fürdő felszerelését, felkészítését a nyitásra, a vendégek a tervek szerint március végén vehetik birtokba az élményfürdőt.