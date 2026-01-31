Lázár János ellen tüntettek a Kossuth téren

A demonstráció előzménye a tárcavezető balatonalmádi lakossági fórumán elhangzott mondata, amelyben a roma lakosságra mint „belső tartalékra” hivatkozott, akiket be lehetne vonni például a vonatok vécéinek takarításába. A kijelentést roma szervezetek és közéleti szereplők rasszistának és az emberi méltóságot sértőnek minősítették.

A domonstrálók fáklyákkal, transzparensekkel és a miniszter szavaira utalva WC-kefékkel érkeztek - tudósított a helyszínről az index.hu.

Iványi Gábor lelkész beszédében hangsúlyozott önrendelkezést sürgetett: „Nem maradékok akarnak lenni, hanem öntudatos polgárok.”

Lakatos Dóri aktivista a rendszerszintű diszkrimináció ellen emelt szót, kiemelve, hogy egy miniszter szavainak súlya van, mert az egész országot képviseli.

Könyves Tamás közéleti aktivista szerint Lázár János megsértette a nemzet egységét, és etnikai alapon rangsorolta a munkavégzést.

Széles körű szolidaritás

A demonstráción számos híresség és művész is megjelent, többek között Molnár Ferenc Caramel és Oláh Ibolya, miközben a színpadon Farkas Zsolt énekes és Cserna Antal színművész is fellépett. A felszólalók közös üzenete az volt, hogy a roma közösség a magyar nemzet elválaszthatatlan része, és a kirekesztő közbeszéd ellen közösen kell fellépni.

A megmozdulás a magyar és a cigány Himnusz eléneklésével zárult. Bár a miniszter korábban bocsánatot kért, a helybéliek és a szervezők jelezték: az ügyet nem tekintik lezártnak, és országszerte további tiltakozások várhatóak.