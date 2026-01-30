Kiugrott tiszás munkacsoport-vezető: a párt az emberek kihasználására szövetkezett

Újra megszólalt Csercsa Balázs, a Tisza Párt kötelékeiből távozott korábbi egyházügyi pártprogramalkotó, bibliakutató doktorandusz, aki ezúttal az Indexnek adott interjút, és arról beszélt, milyen a pártélet és a pártelnök Magyar Péter viselkedése a színfalak mögött, szót ejtett a korábban nyilvánosságra jutott, Tisza-pártprogramnak nevezett dokumentumról, amelyet konvergenciaprogramnak nevezett, és említést tett az Európai Néppárttól való függőségről is.

Részletekbe menően beszélt arról, hogy Magyar Péterben először a reményt látta meg, ezért jelentkezett nála, majd a párttól később megkeresték, így nyert besorolást az egyházügyek mellé, ebben mélyedt el. Tisztázta: nem kínáltak neki állást, nem emiatt csalódott a pártban, elvhű embernek tartja magát, a Tisza Párt viszont sok ilyen, hazaszerető, lelkes embert kihasznál.

A távozás melletti érvként elmesélt egy történetet, hogy egy barátja azért nem mer elkezdeni vállalkozni, mert ha a Tisza kerül hatalomra, akkor jön az ukrán méz, ilyen ügy mellé márpedig ő nem állhat oda.

Csercsa Balázsnak meggyőződése, hogy a Tisza Párt az emberek kihasználására szövetkezett, amely tudja, hocsak négy éve lehet hatalmon, ennyi idejük van „megszedni magukat”.

Magyar Péterről több apró történetet is elmesélt: hol a telefonja hiánya miatt, hol megrendelt 14 pizza miatt emelte fel a hangját vehemensen; vele is megalázó módon viselkedett visszaemlékezése szerint, amikor jelöltnek jelentkezett, a Pride-on való részvétele kapcsán például azt kérdezte tőle a pártelnök, hogy homoszexuális-e. Szerinte Magyar Péter álarcot visel, kihasználja az embereket, amíg szüksége van rájuk, majd eldobja őket, és letagadja azt is, hogy köze volt hozzájuk.

Úgy emlékszik, a pártban sok beszélgetés zajlott arról, hogy mennyi legyen a vagyonadó összeghatára.

A nyilvánosságra került, ominózus 600 oldalas dokumentumot pedig hiteles tanulmánygyűjteménynek tartja.

Magyar Péter a közösségi oldalán az elhangzottakkal kapcsolatban úgy reagált, hogy az első szótól az utolsóig aljas hazugságok, és manipulációt emlegetett.