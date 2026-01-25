ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 25. vasárnap Pál
Száz méter hosszú román zászlót bontanak ki a bukaresti Egyetem téren a nemzeti himnusz napjának alkalmából 2019. július 29-én.
Nyitókép: MTI/AP/Vadim Ghirda

Jöhet a még nagyobb Románia? - felháborodott a Mi Hazánk elnöke

Infostart / MTI

Megdöbbentő, hogy a magyar kormány szó nélkül hagyta a Moldovai Köztársaság elnökének, Maia Sandunak a nyilatkozatát, amelyben elmondta, hogy ő népszavazással egyesítené országát Romániával, amely így 2,5 millió lakossal, és több mint 33 ezer négyzetkilométerrel növekedhetne - áll Toroczkai László közleményében.

Ez súlyos nemzetbiztonsági kockázat hazánkra és a magyarságra nézve, hiszen a magyarellenesség évtizedek óta rendszerszintű Romániában, de egy ilyen határmódosítás meghozta a román soviniszták étvágyát is, és elárasztották a világhálót olyan térképekkel is, ahol Románia határa már a Tiszáig ér - írja a jobboldali politikus.

Felszólítjuk a magyar kormányt, amely a Beneš-dekrétumok ügyében is hallgat, hogy rendelje be a nagyköveteket, és tiltakozzon Nagy-Románia további növelése ellen. A Mi Hazánk ezt megteszi az Európai Parlamentben is.

Persze, a román tervekhez azért vélhetően a Transznisztriában állomásozó oroszoknak is lesz hozzáfűznivalója - zárta sorait Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke.

románia

mi hazánk

nagy-románia

