Jöhet a még nagyobb Románia? - felháborodott a Mi Hazánk elnöke

Ez súlyos nemzetbiztonsági kockázat hazánkra és a magyarságra nézve, hiszen a magyarellenesség évtizedek óta rendszerszintű Romániában, de egy ilyen határmódosítás meghozta a román soviniszták étvágyát is, és elárasztották a világhálót olyan térképekkel is, ahol Románia határa már a Tiszáig ér - írja a jobboldali politikus.

Felszólítjuk a magyar kormányt, amely a Beneš-dekrétumok ügyében is hallgat, hogy rendelje be a nagyköveteket, és tiltakozzon Nagy-Románia további növelése ellen. A Mi Hazánk ezt megteszi az Európai Parlamentben is.

Persze, a román tervekhez azért vélhetően a Transznisztriában állomásozó oroszoknak is lesz hozzáfűznivalója - zárta sorait Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke.