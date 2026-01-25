ARÉNA - PODCASTOK
piros színű égő gyertya
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Hrabovszki János

Infostart

Életének 75. évében elhunyt Hrabovszki János, a Békéscsabai SZC Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola emblematikus pedagógusa. A gyászhírt az oktatási intézmény tette közzé, méltatva a szakember több évtizedes, generációkon átívelő munkásságát.

Hrabovszki János 1971-ben csatlakozott az iskola jogelődjének tantestületéhez. Pályafutását a szobafestő tanulók oktatásával kezdte, majd a nyolcvanas évek közepén, főiskolai tanulmányai befejezését követően fényező szakmai tanárként folytatta tevékenységét.

Az intézmény közleménye kiemeli: az elhunyt pedagógus kezei alatt kiváló szakemberek sorai nőttek fel, akik közül többen ma már maguk is az iskola oktatói gárdáját erősítik, továbbvíve mentoruk szakmai örökségét - olvasható a beol.hu-n.

A szakmában „Jani bácsiként” ismert pedagógus munkásságát igényesség és szakmai pontosság jellemezte, tanítványai számos országos szakmai versenyen értek el kiemelkedő helyezéseket. Bár a katedrától 2012-ben hivatalosan visszavonult, a szakmától nem szakadt el:

szakértőként és vizsgabizottsági tagként továbbra is segítette a jövő szakembereinek képzését.

Hrabovszki János emlékére az iskola épületére kitűzték a fekete zászlót. Halála a békéscsabai szakoktatás és a festő-fényező szakma közössége számára egyaránt pótolhatatlan veszteség.

gyász

békéscsaba

tanár

24 ÓRA
