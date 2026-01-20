ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 20. kedd
Rendkívüli uniós csúcs Grönland ügyében – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

100 milliárd forintos segítséget kapnak az éttermek – közölte a nemzetgazdasági miniszter. Rendkívüli uniós csúcsot tartanak csütörtökön Grönland-ügyében. Strasbourgban több ezer gazda tüntetett az Európai Parlamentnél a Mercosur-megállapodás ellen. Az InfoRádió legfontosabb hírei kedden.

Az Alkotmánybíróság nem találta alaptörvény-ellenesnek az önkormányzatok által fizetett szolidaritási hozzájárulást. A testület bírói indítványra vizsgálta a kérdést. Korábban a Fővárosi Törvényszék azt állította, hogy a fővárosi önkormányzat nem tudja ellenőrizni, hogy helyesek-e a számítások a hozzájárulással és a májusra előírt fizetési kötelezettséggel kapcsolatban.

100 milliárd forintos segítséget kapnak az éttermek – írta a Facebookon a nemzetgazdasági miniszter. A posztból részletek nem derülnek ki. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke korábban arról beszélt, hogy az ágazat még mindig nem heverte ki a pandémia hatását.

Hatmilliárd forint vissza nem térítendő kormányzati támogatást kap Miskolc, hogy visszaszerezze a Diósgyőri Acélművek teljes területét. A forrásból a város megkezdheti a terület rendezését és az iparterület üzemeltetőjének kiválasztását is.

Részben újraindult a távhőrendszer Kazincbarcikán, így a több mint 8.700 érintett felhasználó jelentős részénél már helyreállt a fűtés és a melegvíz-szolgáltatás. A főispán közölte: az állami szervek és az önkormányzat közösen dolgoznak a műszaki hiba elhárításán.

Nyolc hónapnyi munkával sikerült megmenteni a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár állományát a kenyérbogár-fertőzéstől. A klasszicista teremkönyvtár így ismét fogad látogatókat.

Szombaton 10 órakor kezdődnek a központi középfokú írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra, valamint a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára. 560 helyszínen, több mint 70 ezer diák vesz részt a felvételin.

Február 15-éig lehet beadni a jelentkezéseket a felsőoktatási felvételi eljárásban, kizárólag elektronikus úton, a felvi.hu oldalon. Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak és felnőttképzésért felelős államtitkár az InfoRádió Aréna című műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a jelentkezést, mert az egy komplex felület, végig kell menni a folyamatokon.

Korainak tartaná az új KRESZ szeptemberi bevezetését az Autóklub, amely több kritikát is megfogalmaz a Lázár János által ma közzétett tervezettel kapcsolatban. Az autós érdekvédelmi szervezet szerint a jelenlegi változatnál rövidebbre és további pontosításokra lenne szükség, a közlekedőknek pedig hosszabb felkészüli időt kellene biztosítani a bevezetés előtt.

Második alkalommal indul egymilliárd forint keretösszegű pályázat állatvédő civil szervezeteknek. A támogatás legalább 20 százalékát ivartalanításra kell fordítani.

Rendkívüli uniós csúcsot tartanak csütörtökön Grönland ügyében. A magyar kormány nem tartja indokoltnak az uniós szintű fellépést. A testületet azután hívták össze, hogy az amerikai elnök februártól 10 százalékos vámot vezet be 8 európai országgal szemben, amelyek nem értenek egyet a sziget amerikai annektálásával.

Dánia tartós jelenlétet kér a NATO-tól Grönlandon, a sziget körül kialakult vita miatt és az Északi-sarkvidék biztonságának szavatolása érdekében – közölte Mette Frederiksen dán kormányfő. Szavai szerint példaként a NATO baltikumi fokozott jelenléte szolgálhat.

Közben a francia elnök arról beszélt, hogy a konfliktus miatt a NATO mostanra egy meggyengült intézmény. Emmanuel Macron új gyarmatosítással és Európa gyengítésére irányuló próbálkozással vádolta meg az Egyesült Államokat.

Erősek maradnak az Egyesült Államok és Európa kapcsolatai – jelentette ki az amerikai pénzügyminiszter a davosi Világgazdasági Fórumon. Scott Bessent arra kérte az európai partnereket, hogy higgadjanak le, és hagyják lecsengeni a Grönland ügyében kilátásba helyezett amerikai vámok körüli feszültséget.

Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a Mercosur-megállapodást sohasem hagyja jóvá - mondta Orbán Viktor Facebook-videójában. A kormányfő a gazdáknak azt üzente: tartsanak ki, őket most becsapták. Strasbourgban több ezer gazda tüntetett az Európai Parlamentnél, a megmozduláshoz a Tisza Párt képviselői is csatlakoztak. Magyar Péter pártelnök azzal vádolta a kormányt, hogy semmit sem tett a megállapodás ellen. Az Európai Néppárt elnöke eközben közölte, támogatják a Mercosur kereskedelmi megállapodást.

Sikerült újra csatlakoztatni a csernobili atomerőművet a külső áramellátáshoz és az ukrán energiarendszerhez. Korábban orosz légitámadás miatt szűnt meg az áramellátás.

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa pénteken rendkívüli ülést tart Irán helyzetéről Genfben. A tanácskozást azért hívták össze, mert hiteles jelentések szerint az iráni hatóságok riasztó erőszakot alkalmaztak a tüntetőkkel szemben, súlyosan megsértve a nemzetközi emberi jogi normákat.

Az orosz elnököt is meghívta a gázai tűzszünetet és békekötést felügyelő béketanácsba az amerikai elnök. A testületbe meghívást kapott Orbán Viktor miniszterelnök is, aki elfogadta a felkérést.

Mundruczó Kornél A tengernél című filmje is versenyben lesz az Arany Medve-díjért februárban. A 76. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál nemzetközi versenyprogramjában 22 film szerepel.

Az a focista válik igazán meghatározó szereplővé – főleg Angliában –, aki időben felveszi a ritmust, jól beilleszkedik, sokan követik őt a közösségi platformokon és tömegesen megvásárolják a mezét – mondta az InfoRádióban a sportközgazdász. Úgy véli, a Tóth Alexéhez hasonló transzferekhez komoly nemzetközi kapcsolatok szükségesek, amiből azt a következtetést lehet levonni, hogy sportmenedzsment szempontjából is sokat fejlődött a magyar futball.
 

Cseh Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara külügyekért felelős alelnöke az InfoRádióban kedden elmondta, egy hete még semmi esélyt nem adott volna, hogy a gazdák nyomásgyakorlása eredményt hoz, de egy hét alatt jelentős változás történt az európai közvéleményben.
 

