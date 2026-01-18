MÁV: összeomlott a vasúti közlekedés több fővonalon is

A korlátozás ideje alatt a távolsági vonatok Budapest és Debrecen között helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe. A Szolnok és Budapest között utazóknak az elővárosi vonatok igénybevételét javasolja a vasúttársaság.

Pótlóbuszok közlekednek két Tokaj InterCity helyett Szolnok és Törökszentmiklós között, valamint a Szolnok-Szentes vonal vonatai helyett Szolnok és Szajol között.

Vasárnap délelőtt feszültségkimaradás miatt állt a forgalom Szolnok és Szajol között, a vonatok várakozásra kényszerültek. Azután a felsővezeték-hiba elhárítása miatt ezen a szakaszon a szerelvények egy ideig csak egy vágányon közlekedhettek, emiatt nőtt a távolsági vonatok menetideje 40-50 perccel.