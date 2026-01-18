Éjfél előtt pár perccel riasztották a tűzoltókat az M2-re, komoly baleset történt

A segélyhívás 2026. január 17-én, 23 óra 51 perckor érkezett, amely szerint az M2-es autóút 38-as kilométerszelvényénél, a Budapest felé vezető oldalon két gépkocsi ütközött össze. Az elsődleges információk szerint a járművekben csak a vezetők utaztak - írja a hellogod.hu.

A balesethez riasztott váci hivatásos tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, hogy megelőzzék az esetleges tüzet. A mentési munkálatokba a váci hivatásosok mellett a váci és a gődi önkéntes tűzoltók, valamint a társhatóságok is bekapcsolódtak.

Figyelmeztetés

Bár a roncsok elszállítása és a műszaki mentés befejeződött, a hatóságok fokozott óvatosságra intik a helybélieket és az M2-esen közlekedő embereket.

Hajnalban Budapesten is baleset is történt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két gépkocsi ütközött össze a XI. kerületi Kosztolányi Dezső térnél, a Bartók Béla út és a Bocskai út kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltók a mentőket is a helyszínre kérték. A villamossíneken álló járművek miatt forgalmi akadály alakult ki.

A téli időszakban az éjszakai fagyok és a látási viszonyok miatt az útburkolat állapota gyorsan változhat, ezért különösen fontos a követési távolság betartása és a körülményeknek megfelelő sebesség megválasztása - tették még hozzá a szakemberek.