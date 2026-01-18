ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 18. vasárnap Piroska
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szombat éjfélkor történt a baleset.
Nyitókép: Fotó: Vác-Göd önkéntes tűzoltók

Éjfél előtt pár perccel riasztották a tűzoltókat az M2-re, komoly baleset történt

Infostart

Szombaton késő éjjel két személygépjármű ütközött össze az M2-es autóút Vác melletti szakaszán. A műszaki mentésben és a helyszín biztosításában a hivatásos egységek mellett a Gődi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai is részt vettek.

A segélyhívás 2026. január 17-én, 23 óra 51 perckor érkezett, amely szerint az M2-es autóút 38-as kilométerszelvényénél, a Budapest felé vezető oldalon két gépkocsi ütközött össze. Az elsődleges információk szerint a járművekben csak a vezetők utaztak - írja a hellogod.hu.

A balesethez riasztott váci hivatásos tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, hogy megelőzzék az esetleges tüzet. A mentési munkálatokba a váci hivatásosok mellett a váci és a gődi önkéntes tűzoltók, valamint a társhatóságok is bekapcsolódtak.

Figyelmeztetés

Bár a roncsok elszállítása és a műszaki mentés befejeződött, a hatóságok fokozott óvatosságra intik a helybélieket és az M2-esen közlekedő embereket.

Hajnalban Budapesten is baleset is történt. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két gépkocsi ütközött össze a XI. kerületi Kosztolányi Dezső térnél, a Bartók Béla út és a Bocskai út kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltók a mentőket is a helyszínre kérték. A villamossíneken álló járművek miatt forgalmi akadály alakult ki.

A téli időszakban az éjszakai fagyok és a látási viszonyok miatt az útburkolat állapota gyorsan változhat, ezért különösen fontos a követési távolság betartása és a körülményeknek megfelelő sebesség megválasztása - tették még hozzá a szakemberek.

Kezdőlap    Belföld    Éjfél előtt pár perccel riasztották a tűzoltókat az M2-re, komoly baleset történt

budapest

baleset

m2-es autóút

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Oeconomus: megváltoztak a turistacélpontok Görögországban a migráció miatt

Oeconomus: megváltoztak a turistacélpontok Görögországban a migráció miatt

Évente több millió turista látogat Görögországba. A görög gazdaság a 2008-as világválság után éppen 2015-re tért magához, amikor viszont a menekültválság tette próbára a nemzetgazdaság hosszú ideje meghatározó ágazatát. A hatásokról készített tanulmányt az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.
VIDEÓ
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tízezrek menekültek el a kommunista diktatúrából: megdöbbentő, mi vár rájuk új hazájukban

Tízezrek menekültek el a kommunista diktatúrából: megdöbbentő, mi vár rájuk új hazájukban

Az elmúlt évtizedekben több tízezren menekültek el Észak-Koreából Kínán keresztül Dél-Koreába, és kezdtek ott új életét, a legnagyobb számban nők. A többnyire egyedülálló fiatal nők dél-koreai férjet keresnek maguknak, a dél-koreai férfiak körében pedig népszerűek az észak-koreai nők. Egy menekült nő, Judzsin, aki maga is dél-koreai férjet talált magának, kifejezetten északi nők és déli férfiak összeismertetésére hozott létre házasságközvetítő irodát, miközben saját házassága válságba kerül. Róla és a jelenségről szól egy új dokumentumfilm, az Észak-dél férfi-nő, amelyet hamarosan Magyarországon is bemutatnak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 18.)

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 18.)

A Pénzcentrum 2026. január 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump tariff threat over Greenland 'unacceptable', European leaders say

Trump tariff threat over Greenland 'unacceptable', European leaders say

The US president says several European allies opposed to his plans to buy Greenland will face 10% tariffs from February.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 18. 08:00
Orbán Zoltán a madarak „öngyilkos viselkedéséről”: az állatok között is vannak ostobák
2026. január 18. 07:31
Kifakadt a hókotrós, elmagyarázza, hogy miért bántja őket a sok bírálat
×
×
×
×