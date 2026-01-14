ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.41
usd:
332
bux:
120651.59
2026. január 14. szerda Bódog
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dangerous man abusing and terrrozing in anger.
Nyitókép: Getty Images / globalmoments

Megverték a szomszédot, aki panaszkodott a hangos zene miatt

Infostart

Felfüggesztett szabadságvesztést kaptak: tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben döntött az Encsi Járásbíróság annak a két novajidrányi férfinak az ügyében, akik bántalmazták a hangos zene miatt panaszkodó szomszédjukat.

Az eset még 2025. április 30-án délután történt – közölte a Miskolci Törvényszék. Egy novajidrányi ház kapuja előtt alakult ki szóváltás ki a sértett és a vádlotti család között.

A tettesek hangosan hallgatták a zenét, ami miatt a sértett szólt nekik. A II. rendű vádlott erre meg akarta ütni, ám a férfi hátrálás közben védekezésképpen megütötte támadóját, aki a földre esett. Ezt látva az I. rendű vádlott indulatosan odament a sértetthez és ököllel megütötte, így ő is a földre került, ahol az I. rendű vádlott megrúgta, majd miután felállt, ismét megütötte, ezután pedig az árokba lökte. Itt

mindkét terhelt testszerte ütötte-rúgta a sértettet, akinek nyolc napon túl gyógyuló sérülései keletkeztek.

A bíróság a vádlottakkal szemben társtettesként elkövetett súlyos testi sértés bűntette miatt személyenként egy év hat hónap – végrehajtásában két év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztést szabott ki.

A büntetővégzés jogerős.

Kezdőlap    Belföld    Megverték a szomszédot, aki panaszkodott a hangos zene miatt

bíróság

miskolc

encs

borsod-abaúj-zemplén vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Brüsszel tényleg késleltetheti a vizsgálatokat a magyar választásokig

Szakértő: Brüsszel tényleg késleltetheti a vizsgálatokat a magyar választásokig
2 milliárd eurót már elvesztett Magyarország, 17 milliárd euró sorsa még kétséges. A Euronews értesülései szerint az Európai Bizottság befagyasztja a Magyarország elleni vizsgálatokat a választásig, mert a testület nem akarja úgy feltüntetni magát, hogy beavatkozik a magyar választási kampányba. Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint már eddig is volt arra példa, hogy a Bizottság késleltetett eljárásokat hasonló helyzetben.
 

Petíció elindítását jelentette be Orbán Viktor „a brüsszeli háborús terv ellen”

Orbán Viktor szerint a valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon

Orbán Viktor úgy látja, már csak 45-öt alszik a választásokig

Jön az első Kormányinfó a választások bejelentése óta

Asztal köré ül Grönland, Dánia és Amerika – A szakértő szerint a legbonyolultabb a sziget eladása lenne

Asztal köré ül Grönland, Dánia és Amerika – A szakértő szerint a legbonyolultabb a sziget eladása lenne

A Fehér Házban egyeztet Grönland helyzetéről az amerikai, a dán és a grönlandi külügyminiszter, a dán és a grönlandi fél célja, hogy a megbeszéléseket a „tárgyalószobába terelje”, ahol az érintettek közvetlenül, szemtől szemben beszélhetnek egymással. A tárgyalásokról Németh Viktória külpolitikai elemző, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatója beszélt az InfoRádióban.
 

Grönland: kemény lépésre szánta el magát Dánia

Franciaország már „érkezik is” Grönlandra

Donald Trump Grönlandról: Ha nem mi, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni

VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.15. csütörtök, 18:00
Káel Csaba
a Müpa vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
10 milliárd dollárért vásárol be az OpenAI

10 milliárd dollárért vásárol be az OpenAI

Az OpenAI három év alatt akár 750 megawattnyi számítási kapacitást vásárolhat a Cerebras vállalattól, több mint 10 milliárd dollár értékben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss hírek Fenyő Miklós állapotáról: így van a súlyos tüdőgyulladással küzdő zenészlegenda

Friss hírek Fenyő Miklós állapotáról: így van a súlyos tüdőgyulladással küzdő zenészlegenda

A 78 éves zenészlegenda egy kiválóan felszerelt fővárosi kórházban kapja a szükséges ellátást, zenésztársai pedig óvatos optimizmussal beszélnek felépülésének esélyeiről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Danish minister says 'fundamental disagreement' remains after 'frank' Greenland talks with US

Danish minister says 'fundamental disagreement' remains after 'frank' Greenland talks with US

US Vice-President JD Vance hosted ministers from Denmark and Greenland to discuss the Arctic territory's future.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 14. 21:06
Nagy dologra készül a HUN-REN és az Óbudai Egyetem
2026. január 14. 20:30
Szexuálisan közelített tanítványaihoz egy borsodi tanár
×
×
×
×