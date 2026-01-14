Megverték a szomszédot, aki panaszkodott a hangos zene miatt

Az eset még 2025. április 30-án délután történt – közölte a Miskolci Törvényszék. Egy novajidrányi ház kapuja előtt alakult ki szóváltás ki a sértett és a vádlotti család között.

A tettesek hangosan hallgatták a zenét, ami miatt a sértett szólt nekik. A II. rendű vádlott erre meg akarta ütni, ám a férfi hátrálás közben védekezésképpen megütötte támadóját, aki a földre esett. Ezt látva az I. rendű vádlott indulatosan odament a sértetthez és ököllel megütötte, így ő is a földre került, ahol az I. rendű vádlott megrúgta, majd miután felállt, ismét megütötte, ezután pedig az árokba lökte. Itt

mindkét terhelt testszerte ütötte-rúgta a sértettet, akinek nyolc napon túl gyógyuló sérülései keletkeztek.

A bíróság a vádlottakkal szemben társtettesként elkövetett súlyos testi sértés bűntette miatt személyenként egy év hat hónap – végrehajtásában két év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztést szabott ki.

A büntetővégzés jogerős.