Két személyautó és egy kisbusz ütközött az 53-as főúton Balotaszállás és Kiskunhalas között vasárnap délelőtt, az útszakaszt lezárták – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Dabis Krisztina elmondta, hogy egy ember könnyebben megsérült a balesetben. A főút 63-as és 64-es kilométere közötti szakaszát a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták – tette hozzá.

A mentési munkálatokra a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók érkeztek ki – közölte honlapján a BM - Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Frissítés:

Három személyautó és egy kisbusz ütközött az 53-as főúton Balotaszállás és Kiskunhalas között vasárnap délelőtt, az útszakaszt lezárták - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel, a legfrissebb adatok alapján kiegészítve korábbi közlését.

Dabis Krisztina elmondta, hogy

a baleset egy őz miatt történt, az állat kiugrott az egyik autó elé. A balesetben egy ember könnyebben, egy pedig súlyosan sérült.