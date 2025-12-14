ARÉNA - PODCASTOK
flashers of a police car
Nyitókép: Oleksandr Filon/Getty Images

Lezárták a főutat, egy őz miatt kisbusszal ütközött három személyautó

Infostart

Hármas karambol miatt lezárták az 53-as főutat Balotaszállás és Kiskunhalas között, két ember megsérült.

Két személyautó és egy kisbusz ütközött az 53-as főúton Balotaszállás és Kiskunhalas között vasárnap délelőtt, az útszakaszt lezárták – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Dabis Krisztina elmondta, hogy egy ember könnyebben megsérült a balesetben. A főút 63-as és 64-es kilométere közötti szakaszát a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták – tette hozzá.

A mentési munkálatokra a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók érkeztek ki – közölte honlapján a BM - Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Frissítés:

Három személyautó és egy kisbusz ütközött az 53-as főúton Balotaszállás és Kiskunhalas között vasárnap délelőtt, az útszakaszt lezárták - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel, a legfrissebb adatok alapján kiegészítve korábbi közlését.

Dabis Krisztina elmondta, hogy

a baleset egy őz miatt történt, az állat kiugrott az egyik autó elé. A balesetben egy ember könnyebben, egy pedig súlyosan sérült.

