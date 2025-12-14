Videón is megnézheti, milyen az, amikor négy és fél kilométer magasan beleakad az ejtőernyő a repülőgépbe

Csodával határos módon súlyos sérülések nélkül úszott meg egy komoly ejtőernyős balesetet az ausztráliai Queensland államban egy ember, akinek az ejtőernyője ugrás közben beleakadt a repülőgép farokrészébe – írja a 9News híradása nyomán a 24.hu. Az erről készült videót az Ausztrál Közlekedésbiztonsági Tanács osztotta meg.

Az eset szeptember 20-án történt, Tully repülőtere felett. A baleset idején a Cessna Caravan típusú kisrepülőgép közel 4600 méteres magasságban repült a fedélzetén egy pilótával és 17 ugrásra készülő utassal.

Azonban pont az ugrás előtt az egyik ejtőernyős tartalék ernyőjének fogantyúja beakadt, az ernyő kinyílt és fennakadt a repülő vízszintes vezérsíkján, vagy közismertebb nevén a farokrészén.

Az ügyben folytatott vizsgálatok megállapították, hogy az ejtőernyő a repülőgép szárnyának szárnyfékjére akadt.

Az esetről készült jelentés szerint 13 ejtőernyős gond nélkül kiugrott, ketten pedig a gépen maradtak és figyelték, ahogy a fennakadt társuk kiszabadítja magát.

A bajba jutott ejtőernyőst a lélekjelenléte mentette meg, ugyanis késével elvágta a póternyő zsinórjait, és végül az elsődleges ernyővel épségben földet ért, mindössze kisebb sérüléseket szenvedett.

A helyzetet nehezítette, hogy a pilóta először nem vette észre a balesetet, és azt hitte, meghibásodott a repülőgép, ezért növelte a sebességet. Azonban amikor szóltak neki, hogy egy ejtőernyős fennakadt a farokrészen, újra csökkentette a hajtómű teljesítményét. Az ejtőernyős kiszabadulása után biztonságosan landolt.