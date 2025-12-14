ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 14. vasárnap Szilárda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Voting box and election image,election. Forrás: Getty Images
Nyitókép: krisanapong detraphiphat/ Getty Images

Négy magyar településen is szavaznak már: választásokat rendeznek vasárnap

Infostart / MTI

Négy településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Tabon polgármestert és képviselőket, Korláton polgármestert választanak, míg Nagykőrös és Pilis egy-egy egyéni választókerületében a helyiek az új képviselőjükről szavaznak.

A Somogy vármegyei Tabon azért tartanak időközi választást, mert a település képviselő-testülete szeptember 15-én a feloszlásáról döntött. A kisváros polgármesteri székéért három független jelölt, a legutóbbi választáson győztes Nagy Gyula, valamint Csizmadia Nándor és Jámbor Péter indul, a hat képviselői helyre tizenhatan pályáznak, mindannyian függetlenek. A választáson a település több mint 3300 szavazásra jogosult polgára voksolhat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Korláton a települést 2019 óta vezető, a 2024-es választást függetlenként megnyerő, de szeptember 22-én lemondó Takács Krisztián utódját választják meg. A voksoláson három független jelöl indul: Horváth Elemér, Lukács Máté és Majoros János Lajosné. Korláton több mint 200-an szerepelnek a választói névjegyzékben.

A Pest vármegyei Nagykőrös 8. számú egyéni választókerületében a 2024-ben megválasztott képviselő, Nagy Balázs (Fidesz-KDNP) szeptemberi halála miatt tartanak időközi képviselő-választást. Három jelölt indul: Zatykóné Kispál Andrea (Fidesz-KDNP), László Ferenc (MSZP) és Köteles Lajos (Jobb Nagykőrösért), a választói névjegyzékben több mint 2700-an szerepelnek.

A Pest vármegyei Pilis 1. számú egyéni választókerületében azért kell időközi képviselő-választást rendezni, mert a 2024-ben megválasztott képviselő, Horváth Miklós (Mind Egyet Akarunk Egyesület) szeptemberben lemondott. A képviselői tisztségért négy jelölt indul: Weller Dániel (Pilisi Sportbarátok a Városért Egyesület), Csikós Zsolt (Mind Egyet Akarunk Egyesület), továbbá a független Horváth Miklós és Nilsson Janaake. A választói névjegyzékben több mint 1100-an szerepelnek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Martonyi roma nemzetiségi választói települési nemzetiségi önkormányzati képviselőket választanak.

Szavazni reggel hat órától este 19 óráig lehet.

Kezdőlap    Belföld    Négy magyar településen is szavaznak már: választásokat rendeznek vasárnap

szavazás

időközi választás

pilis

nagykőrös

tab

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kína mindent megtesz, hogy felpörgesse a fogyasztást

Kína mindent megtesz, hogy felpörgesse a fogyasztást

Peking a helyi önkormányzatok és a pénzintézetek szorosabb együttműködésével, a digitális jüan és célzott hitelösztönzők bevetésével élénkítené a belföldi fogyasztást.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
ENSZ munkatársak haltak meg egy súlyos bombázásban: óriási a káosz - a világ ide már nem is figyel?

ENSZ munkatársak haltak meg egy súlyos bombázásban: óriási a káosz - a világ ide már nem is figyel?

Többen meghaltak az ENSZ egyik szudáni telephelye elleni légitámadásban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two in custody as police respond to 'developing' incident at Australia's Bondi Beach

Two in custody as police respond to 'developing' incident at Australia's Bondi Beach

Residents are being advised to avoid the area while police attend to the scene.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 13. 18:52
Magyar Péter a Várban: a hatalom egy szörny
2025. december 13. 13:44
Betoppant az új influenzavírus
×
×
×
×