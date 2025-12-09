Hatalmas akció zajlik jelenleg is a Szőlő utcai ügy nyomán

A nyomozó ügyészség az ügy mindenre kiterjedő, teljes körű feltárása érdekében jelenleg is több hatóság – köztük a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda – közreműködésével folytat helyszíni cselekményeket, többek között a Budapesti Javítóintézetben. Az intézményben zajló nyomozati cselekmények elvégzéséhez az ügyészség – a gyermekek védelmére tekintettel – gyermekvédelmi szakembereket is bevont – olvasható egy keddi ügyészségi közleményben.

Az ügynek eddig három gyanúsítottja van: a Szőlő utcai javítóintézet korábbi vezetője és élettársa, akiknek a letartóztatását – ügyészi indítványra – a nyomozási bíró legutóbb 2026. február 28-ig hosszabbította meg, továbbá a múlt héten őrizetbe vett és gyanúsítottként kihallgatott ügyintéző, aki – a nyomozó ügyészség indítványának megfelelően – a bíróság pénteki döntése alapján négy hónapra bűnügyi felügyeletbe került.

Mint írták, a keddi nyomozati cselekmények eredményeiről a büntetőeljárás érdekeinek figyelembevételével később adnak tájékoztatást.

Hétfői fejlemény, hogy a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója, Kovács-Buna Károly lemondott. A hvg.hu-nak azzal indokolta döntését, hogy a sajtóban „lejárató kampány” indult ellene, így lehetetlen dolgozni. A távozó vezető tevékenységével kapcsolatban a hétvégén Juhász Péter youtuber, az Együtt volt elnöke tett közzé videófelvételeket.

Kovács-Buna Károlyt azután nevezték ki a Szőlő utcai javítóintézet élére, hogy a korábbi igazgatót, Juhász Péter Pált és élettársát májusban letartóztatták emberkereskedelem és kényszermunka gyanújával. Juhász Péter Pált később többrendbeli közfeladati helyzettel való visszaéléssel és lőfegyverrel való visszaéléssel is meggyanúsították.