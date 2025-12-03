Megnyitott az olcsó orosz üzletlánc Budapesten

Már a 9 órás nyitás előtt sorban álltak az első vevők a Basket Plusz Diszkont Áruház előtt Pestszentlőrinc ipari területén – írta a Blikk. A lap helyszíni riportja szerint az áruház termékpalettáján főként kistermelői és EU-s áruk vannak, hihetetlenül olcsó árakkal, a bolt egyszerű, de átlátható, „nagyjából olyan, mintha beszabadultunk volna egy raktárba”.

Az orosz hátterű Mere üzletlánc magyarországi megjelenéséről már hónapok óta szó van – írja a mindmegette.hu.

A raktáráruház-stílusú üzleteiről, brutálisan alacsony árairól és „fapados” működéséről híres márka körül már tavaly óta keringtek a pletykák, de a nyitás időpontja mindig csúszott..

A magyar vásárlók „Mere-ügyként” ismerték meg a történetet: az orosz diszkontlánc 2023-ban jelentette be hivatalosan, hogy belép a hazai piacra. A Mere modellje arról híres, hogy kis túlzással „mindent is” árul, az élelmiszertől az alkoholig, a játékoktól a műszaki cikkekig. Amit érdemes figyelni az első napokban: az akciós árak és az árukészlet gyorsan változhatnak: mivel raklapos rendszerben dolgoznak, előfordulhat, hogy ami ma elérhető, holnap már nem. A kínálat kezdetben lehet, hogy korlátozott.

(Nyitóképünk illusztráció!)