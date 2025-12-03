ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 3. szerda
cyclist on a pop-up-bikelane in sunset
Nyitókép: Canetti/Getty Images

Ellephetik Budapestet az új biciklik

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Célegyenesbe ért a fővárosi közbringa-szolgáltatás, a Bubi harmadik generációja. A BKK hamarosan bejelenti az új partnert, amelynek támogatásával a mostaninál nagyobb, bővíthető, új kerékpárokból álló flotta áll majd a felhasználók rendelkezésére.

Hamarosan kiderülhet, hogy milyen keretek között és milyen partnerrel működik 2026-tól a fővárosi közbringa-szolgáltatás, a Bubi – mondta az InfoRádióban Kovács Bendegúz, a Budapesti Közlekedési Központ szóvivője, miután a Fővárosi Közgyűlés november 26-i döntése értelmében a BKK megkötheti a szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével. A folyamatban azt a vállalkozót keresték, amelyik üzemeltetni fogja majd a Bubi harmadik generációját.

A szerződés aláírása a hónap második felére várható, attól kezdve pedig hat hónapja van a vállalkozónak arra, hogy elindítsa a szolgáltatást. Mint a szóvivő elmondta, a BKK-nál azért fognak dolgozni, hogy ez az időszak a lehető legrövidebb ideig tartson.

A közlekedési társaság jelenlegi szolgáltatási szerződése december 23-ig érvényes, ezért vezette be a téli Mol Bubi bérletet, amely 500 forint, és a korábbi bérletkonstrukciókkal megegyező feltételekkel vehető igénybe.

Jelenleg azon dolgoznak, hogy december 23-a után is valamilyen formában tovább működjön ez a szolgáltatás. Kovács Bendegúz kiemelte: most körülbelül 2400-2500 kerékpárral működik a rendszer, míg az új, amikor teljesen feláll, akkor 5000 kerékpárral fog működni, vagyis duplájára nő a flotta mérete. Ezek közül a járművek közül

legalább 1000 darab elektromos rásegítésű kerékpár lesz.

Elmondása szerint ez azért fontos, mert így a hegyvidéki területeket is sokkal jobban be fogják tudni vonni a kerékpáros közlekedésbe.

Fontos újításként említette még a szóvivő, hogy amikor feláll a teljes új 3.0-ás rendszer, akkor el fognak vele érni minden, legalább 30 ezer ember által használt csomópontot, így az Örs vezér terét, Kőbánya-Kispestet, Újpest városkaput, a József Attila lakótelepet, Zuglót, Őrmezőt, Angyalföldet is be fogják vonni a rendszerbe. Az lesz a cél, hogy minél szélesebb korosztály számára váljon elérhetővé a közbringa szolgáltatás.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Ellephetik Budapestet az új biciklik

bkk

kerékpár

bubi

kovács bendegúz

Kis-Benedek József: az oroszokat is „zavarja" Ukrajna egyik támadásfajtájának eredményessége

inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Pluszba fordultak az amerikai indexek

Pluszba fordultak az amerikai indexek

Alapvetően bizonytalan hangulat uralkodott ma Európa tőzsdéin, a mezőnyből nem különösebben emelkedett ki a magyar piac sem a maga 0,5 százalékos esésével. A befektetők elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos fejleményekre várnak, ezügyben még tegnap érkezett hír, ugyanis  Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy jövő év elején bejelentheti a következő Fed-elnök személyét, a listát pedig egy főre szűkítette - a várakozások szerint ez a személy Kevin Hassett lesz, aki vélhetően lazább monetáris politikát fog képviselni, ami alapvetően kedvező a kockázatos eszközöknek. Az USA-ban egyelőre nincs egyértelmű irány, a tech szektor újra nyomás alá került, ezúttal a Microsoft miatt.

Rég nem látott erőben a forint: meglepő számok érkeztek

Rég nem látott erőben a forint: meglepő számok érkeztek

Szerdán alig mozdult el a forint a főbb devizákhoz képest. Este hat órakor az eurót 380,60 forinton jegyezték, ami gyakorlatilag megegyezik a reggeli szinttel.

What latest Ukraine talks reveal about Putin's state of mind

What latest Ukraine talks reveal about Putin's state of mind

Russia's president looks determined to continue his war in Ukraine - even as the country's economic problems grow.

2025. december 3. 19:20
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: hathavi fegyverpénzt kapnak a katonák februárban
2025. december 3. 18:54
Meglepő, mi okozta több száz gyerek tömeges ételmérgezését Budapesten
