Kevesebb időt kapnak, komoly változások a tűzijátékok terén

December 15-től lép hatályba a Főváros új rendelete a szilveszteri tűzijátékozásról, amely jelentősen szigorítja a pirotechnikai eszközök használatát. A rendelet célja az állatok védelme és a lakosság pihenéshez való jogának biztosítása – mondta el Béres András, a Párbeszéd – Zöldek politikusa az InfoRádióban.

Béres András elmondta, hogy nagyon sok lakossági panasz érkezett, a rendelet pedig egy „példaértékű” társadalmi egyeztetés után született. A politikus javaslata indította el a rendeletalkotás folyamatát egy éve, és egy körülbelül tízezer emberre kiterjedő kérdőíves felmérés is történt a témában. A válaszadók legalább 80 százaléka szigorította volna, vagy akár teljesen be is tiltotta volna a szilveszteri tűzijátékozást. Hozzátette, a kérdőívet megválaszolók több, mint 85 százalékának környezetében van olyan család, ahol a kutya nagyon rosszul viselte a szilveszteri tűzijátékozást. Az emberek nagyon nagy része egyetért ezzel a szigorítással – foglalta össze a politikus.

„Akinek kisgyereke van, lehet, hogy végigzokogja az éjszakát, és a család nem tud szilveszterezni”

– emelte ki a politikus.

Hozzátette, hogy a kutyatulajdonosoknak is nehézségeket okozhat a tűzijátékozás, hiszen a 600 ezer kutyának nem lehet elmagyarázni, hogy a tűzijáték mindössze egy ártatlan szórakozás. „Sokan nem is érzik, hogy [a tűzijátékozással] ártanak valakinek” – emelte ki Béres András. Senkinek nincsen joga ilyen szintű nehézségeket okozni másoknak szilveszterkor sem, ezért született meg ez a szabályozás – tette hozzá. Környezetvédelmi érvek is vannak, a politikus szerint minden évben több mint nyolc tonna pirotechnikai szemetet kell eltakarítani szilveszter után a közterületfenntartóknak. Budapesten éves szinten egyébként körülbelül 800 tonna szemét keletkezik.

Béres András rávilágított arra is, hogy minden évben komoly balesetek is vannak, tavaly például két halálos áldozata is volt illegális pirotechnikai eszközök használatának. Világosnak kéne lennie, hogy ez egy környezetszennyező, veszélyes hobbi, ami nagyon sokakat jelentősen zavar – tette hozzá.

A rendeletben két dolgot szigorítanak, egyrészt az eddigi 12 órás intervallumot, amelyben meg volt engedve a tűzijátékozás, 6 órásra csökkentik.

Szilveszterkor csak 20 óra és hajnali 2 óra között lehet majd tűzijátékozni

– emelte ki Béres András.

Emellett területileg is jelentősen szigorításra kerül, hogy hol szabad ilyen pirotechnikai eszközöket alkalmazni, ezentúl nem szabad majd bentlakásos intézmények, kórházak környékén, természetvédelmi területeken, illetve Budapest lakóövezeteiben tűzijátékozni, tehát csak olyan területeken lehet majd azokat használni, ahol „jóval kevésbé zavarnak az emberek másokat”. Született erről egy részletes térkép is, amelyen meg lehet nézni, idén szilveszterkor Budapest területén hol lehet ilyen eszközöket használni.

Forrás: ujpest.hu

Az ujpest.hu oldalon olvasható információk szerint a fentebbi térképen fehérrel jelölt területeken lesz lehetőség II. és III. kategóriájú pirotechnikai eszközök használatára, 2025. december 31-e 20 és 2026. január 1-je 02 óra között.

A II. és III. kategóriába azok tartoznak, „amit az emberek tűzijátéknak gondolnak és annak éreznek” – tette hozzá Béres András. Mint kiemelte, ezeket is csak a meghatározott időintervallumban, a ki nem zárt területeken lehet használni. Az I. kategóriába tartozó eszközökről elmondta, hogy azok a születésnapi tortára tehető tűzijátékok, vagy a karácsonyfára tehető csillagszórók. A IV. kategória pedig az olyan típusú eszközöket tartalmazza, amelyeket csakis szakemberek alkalmazhatnak, például az augusztus 20-i tűzijátékon. A petárdázás Magyarország egész területén 15 éve tilos – emelte ki.