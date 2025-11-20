A főváros jócskán odalő a maszek tűzijátékozásnak

A Fővárosi Önkormányzat december 15-től hatályba lépő új rendelete jelentősen átformálja a szilveszteri tűzijátékozás szabályait Budapesten. A Béres András (Párbeszéd – Zöldek) és Karácsony Gergely főpolgármester által benyújtott javaslatot 21 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett fogadta el a közgyűlés október 30-án – írja az Index.

Három különböző védettségi szintet határoz meg a rendelet, és ezekbe sorolja Budapest területeit tűzijátékozás szempontjából:

Nem védett területek (fehérrel jelölve a térképen): Ezeken a helyeken a II. és III. pirotechnikai osztályba tartozó eszközök kizárólag december 31-én 20:00 óra után és január 1-jén 02:00 óra előtt használhatók. Ez azt jelenti, hogy a korábbi 12 órás időkeret hat órára csökkent.

Védett övezetek (barackszínnel jelölve): December 31-én és január 1-jén teljes tilalom van – ezeken a helyeken egyáltalán nem lehet II. és III. kategóriájú pirotechnikát használni szilveszterkor. Ide tartoznak a lakóingatlanok és az azok körüli 50 méteres körzet.

Fokozottan védett övezetek (kékkel jelölve): Egész évben tilos a II. és III. osztályú pirotechnikai eszközök használata. Ilyen területek többek között a természetvédelmi zónák, Natura 2000-területek (például a Normafa teljes területe), erdők, parkok, temetők, állatkertek, bentlakásos intézmények, kórházak, valamint bizonyos esetekben ezek 100 méteres környezete.

A pirotechnikai kategória-besorolásnak hivatalosan minden ilyen eszközön szerepelnie kell:

II. osztályú pirotechnikai eszközök: Alacsonyabb zajszintű eszközök, mint rakéták és kisebb római gyertyák.

III. osztályú pirotechnikai eszközök: Magasabb zajszintű, tűzijátékélményt nyújtó eszközök, mint bombatelepek és nagyobb római gyertyák.

Az I. (1.) kategóriájú eszközök (nagyon alacsony zajszintű, játékos pirotechnika) használatára viszont nem vonatkozik korlátozás.

A jelenlegi országos szabályozás lehetővé teszi, hogy december 31-én 18 órától január 1-én 6 óráig engedély nélkül lehessen tűzijátékot használni,

ám ez idő alatt a zaj- és környezeti terhelés sérti a budapestiek pihenéshez és egészséges környezethez való jogát, ezért vált szükségessé a helyi korlátozás.

Korábban több kerület is korlátozta már a pirotechnikai eszközök használatát saját hatáskörben, például Óbuda-Békásmegyer és Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2024 végére már betiltotta ezek használatát. Az V. kerület decemberben 200 ezer forintos bírsággal is szankcionálhatóvá tette a Váci utca, a Vörösmarty tér és más frekventált belvárosi helyszínek területén a tűzijátékozást.

A mostani szabályozás egy, a Fővárosi Önkormányzat által idén áprilisban végzett, a pirotechnikai eszközök szilveszteri használatával kapcsolatos lakossági felmérés visszajelzései alapján született.

A XII. kerületi önkormányzat Facebook-bejegyzésében külön felhívta a figyelmet arra, hogy a tűzijáték használata kisállatok számára komoly problémát jelenthet, akár pánikot is okozhat. „Zavarodottságukban elszökhetnek, és az is előfordulhat, hogy félelmükben agresszívvá válnak. Gondoljatok a saját és mások házi kedvenceire: biztosítsunk nekik nyugodt és biztonságos környezetet az év utolsó napján is! A szilveszter varázsa a közös pillanatokban rejlik, nem a hangos robbanásokban” – írták a bejegyzésben.