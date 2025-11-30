ARÉNA - PODCASTOK
Fényfüzér az ország karácsonyfáján a felkapcsolása napján, advent elsõ vasárnapján az Országház elõtti Kossuth Lajos téren 2025. november 30-án. A karácsonyfát egy 130 centiméteres, 25 kilogramm súlyú betlehemi csillag ékesíti és egy 16 ezer energiatakarékos, színes LED izzókat tartalmazó, 2500 folyóméternyi fényfüzér világítja meg.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Fényárban úszik az Ország Karácsonyfája a parlamentnél

Infostart / MTI

Az ünnepi gyertyagyújtás szimbólumaként felkapcsolták az Ország Karácsonyfáját díszítő fényfüzért a Kossuth téren vasárnap.

Az Országház előtt felállított, a nyírségi Ibrány városából érkezett csaknem 23 méteres ezüstfenyő a több napig tartó díszítést követően advent első vasárnapjának délutánján nyerte el teljes pompáját.

A jelenlévőket Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke köszöntötte. Emlékeztetett rá, hogy advent a várakozás, a vágyakozás és a remény ünnepe.

Latorcai Csaba tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 31 felajánlott fa közül választotta ki egy külön erre a célra felállított bizottság ezt a fát, amelyet egy 130 centiméteres, 25 kilogramm súlyú betlehemi csillag ékesít és egy 16 ezer energiatakarékos, színes LED izzókat tartalmazó, 2500 folyóméternyi fényfüzér világít meg.

Budapest, 2025. november 30. Fényfüzér az ország karácsonyfáján a felkapcsolása napján, advent elsõ vasárnapján az Országház elõtti Kossuth Lajos téren 2025. november 30-án. MTI/Hegedüs Róbert
Budapest, 2025. november 30. MTI/Hegedüs Róbert

A fa mellett helyezkedik el a Kisgyőrből érkezett betlehemi jászol, a Szent Családot megjelenítő, fából faragott, ember nagyságú figuráival.

Az Ország Karácsonyfájának fényeit felkapcsoló ünnepségen áldást mondott Szlama Ákos csákvári káplán, a Székesfehérvári Egyházmegye ifjúsági referense.

A rendezvényen karácsonyi énekeket előadva közreműködött a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola gyermekkórusa.

