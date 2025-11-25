Megszavazták, új alelnöke lehet a Magyar Nemzeti Banknak

Meghallgatását követően az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága 11 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta Banai Péter Benő alelnöki jelölését, aki így az Elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnöke lehet – közölte a Magyar Nemzeti Bank.

Banai Péter Benő a meghallgatása során azt hangsúlyozta, hogy az infláció, valamint az inflációs várakozások következetes csökkenése alapvető érdeke a magyar gazdaságnak, így továbbra is indokolt a stabilitásorientált monetáris politika – olvasható a közleményben.

Az alelnökjelölt azt is rögzítette, hogy a hitelesség, az integritás és a szakmaiság jegyében a jegybanki elemzéseknek és statisztikáknak pontos képet kell adniuk a magyar gazdaságról, ezért hitelesnek és számon kérhetőnek kell lenniük.

Arról is beszélt, hogy a jegybanknak is készen kell állnia a pénzügyi struktúra területén az új, digitális alkalmazások használatára, úgy, hogy ezzel a pénzügyi visszaéléseknek is gátat szabjon.