A Baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz adománypontja a Budapesti Karácsonyi Vásár és karácsonyi élménypark megnyitóján a Városháza parkban 2023. november 24-én.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Legalább egy cipősdoboznyi szeretet jusson minden gyereknek

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Indul a Baptista Szeretetszolgálat és a MOL közös, adomány gyűjtő akciója - nyilatkozta az InfoRádiónak a szeretetszolgálat elnöke.

„Nagyon örülünk annak, hogy évről évre egyre többen állnak mellénk. Cégek, baráti társaságok, óvodák, iskolák támogatnak bennünket abban, hogy minél több, nehéz sorsú gyermek karácsonyát tegyük szebbé. Elsősorban Magyarországon, de Erdélyben, a Vajdaságban és Kárpátalján is szeretnénk örömöt szerezni” - hangsúlyozta Szilágyi Béla. Mint mondta ez már 22. cipősdoboz akcióban, amelyhez a MOL is csatlakozott kiemelt partnerként.

A Baptista Szeretetszolgálat elnöke azt is elárulta mi kellene, hogy a dobozokba kerüljön. „Azt szeretnénk kérni, hogy olyan ajándékokat adjanak, amiknek maguk is örültek volna a gyermekkorukban, vagy esetleg a saját gyerekünknek is ezt ajándékoznák” - hangsúlyozta Szilágyi Béla. Majd azzal folytatta, hogy először is döntsük el: fiúnak vagy lánynak, illetve milyen korosztálynak készítjük a dobozt. A főajándék - ami lehet valamilyen játék, vagy különlegesség -, mellé tegyünk még nem romlandó édességeket, csokit, szaloncukrot más egyebeket. Emellett sapka, sál, kesztyű, vagy mondjuk egy tusfürdő, fogkrém is lehet a dobozban. Az is nagyszerű, ha mindezt még valami kreatív ajándékkal is megtoldjuk, például színes ceruzával, filccel, vagy gyurmával.

A ciposdoboz.hu sok ötletet ad ehhez.

Az oldalon megtalálható az a 400 gyűjtőpont is, ahol az ajándékokat leadhatjuk. De van lehetőség arra is, hogy online adományozzunk. „Aki szeretne ajándékozni, de nincs ideje arra, hogy egy valódi cipősdobozt készítsen, ezt megteheti a már említett web oldalon. Ki tudja választani, hogy fiúnak, lánynak, illetve milyen korosztálynak szeretne kedveskedni. Sőt a munkatársaink még ajándékjavaslatokkal is szolgálnak" - említette Szilágyi Béla.

A dobozok beérkezés után a Baptista Szeretetszolgálat folyamatosan elviszi azokat a különböző közösségekbe, iskolákba, óvodákba, szociális intézményekbe, illetve önálló családokhoz. „December 18-án zárjuk a cipősdoboz akciót azért, hogy minden dobozt, minden ajándékot még karácsony előtt el tudjunk juttatni a gyermekeknek" - hívta fel a figyelmet az elnök. .

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Legalább egy cipősdoboznyi szeretet jusson minden gyereknek

