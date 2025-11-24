ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 24. hétfő
Nyitókép: Pixabay

Napok óta rossz a fűtés egy budai kórházban

Infostart

Az üzemzavarral érintett épületrészek kórtermeiben alternatív módon igyekeznek biztosítani a megfelelő hőfokot.

Múlt csütörtök óta nincs fűtés a Budai Irgalmasrendi Kórház Árpád fejedelem útján lévő épületében – értesült a 24.hu, amit azóta maga az intézmény is megerősített.

Tari Zsolt főigazgató a lap kérdésére kérdésére a következőt írta: „A kórházunk egyik épületében a fűtési rendszer hibát jelzett. A hiba feltárása és javítása azonnal megkezdődött, szakembereink folyamatosan dolgoznak a helyreállításon. Mostanra a hiba okát megtalálták, jelenleg a hibát okozó elkorrodálódott csővezeték kicserélése zajlik. Bízunk benne, hogy a helyzet rendezése rövid időn belül megtörténik.”

Az intézményvezető szerint a betegek biztonsága érdekében azokban a termekben, ahol műszakilag ez lehetséges, alternatív módon biztosítják a megfelelő hőmérsékletet. Azon területekről, ahol ez a megoldás műszaki okok miatt nem lehetséges, a betegeket áthelyezték olyan osztályokra, ahol a fűtés zavartalanul működik, és az érintett járóbeteg szakrendeléseken is új időpontot ajánlottak fel a pácienseknek.

„Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a helyzet mielőbb rendeződjön, és az ellátás minden területen a megszokott rendben folytatódhasson” – közölte a főigazgató.

kórház

igazgató

hibaelhárítás

fűtés

üzemzavar

irgalmasrendi kórház

