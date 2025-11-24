Megint jön a havazás, és sokfelé veszélyes jelenség kíséri – mutatjuk, hogy hol

Hétfőn napközben fokozatosan záródik felettünk a felhőzet – írja a HungaroMet előrejelzése. Hétfő délutántól az Északi-középhegység térségében – elsősorban az északi határ mentén, ahol több centi friss hó hullhat –

eleinte havazás várható, majd havas esőbe, esőbe vált a csapadék, és a határ mentén átmeneti ónos eső is előfordulhat.

Eközben a középső tájakon is egyre több helyen ered el az eső.

Az egyre inkább délire forduló szelet vasárnap még csak élénk, hétfőn már helyenként erős lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 2 és 8 fok között alakul, de az északi határ mentén ennél hidegebb lesz az idő, majd estétől, késő estétől arrafelé emelkedik a hőmérséklet.