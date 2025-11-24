ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 24. hétfő
Lillafüred, 2025. november 22.Behavazott bokor és fák Lillafüreden 2025. november 22-én.
Nyitókép: Vajda János, MTI/MTVA

Megint jön a havazás, és sokfelé veszélyes jelenség kíséri – mutatjuk, hogy hol

Infostart

Sokfelé erős szél lesz, nyugat felől egyre több felhő érkezik, és lesz, ahol ónos eső is várható

Hétfőn napközben fokozatosan záródik felettünk a felhőzet – írja a HungaroMet előrejelzése. Hétfő délutántól az Északi-középhegység térségében – elsősorban az északi határ mentén, ahol több centi friss hó hullhat –

eleinte havazás várható, majd havas esőbe, esőbe vált a csapadék, és a határ mentén átmeneti ónos eső is előfordulhat.

Eközben a középső tájakon is egyre több helyen ered el az eső.

Az egyre inkább délire forduló szelet vasárnap még csak élénk, hétfőn már helyenként erős lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 2 és 8 fok között alakul, de az északi határ mentén ennél hidegebb lesz az idő, majd estétől, késő estétől arrafelé emelkedik a hőmérséklet.

Nagy búcsú – szakít a Mercedes a „luxuskorszakkal”

Nagy búcsú – szakít a Mercedes a „luxuskorszakkal”

Olla Källenius vezérigazgató 2022-ben még nagyot álmodott. Németország, illetve a világ egyik leghíresebb autógyártója számára a luxusautók hosszú távú stratégiáját hirdette meg. Most viszont visszavonulót fújt, és cége minden árkategóriában prémium járműveket kínál.
Amerika változtat a béketerven, jól haladnak a genfi ukrán–amerikai tárgyalások

Amerika változtat a béketerven, jól haladnak a genfi ukrán–amerikai tárgyalások

Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke is produktívnak ítélte az amerikai és ukrán delegációk közötti tárgyalást az ukrajnai háború lezárásáról.
 

Párizs, London és Berlin új, csatlakozó béketervet nyújtott be Donald Trump javaslatához

Donald Trump keményen üzent Genfbe: „Ukrajna nem hálás, Európa továbbra is vesz orosz olajat”

Genfi béketárgyalások: megvolt az első forduló, üzent a határok megváltoztatásáról Ursula von der Leyen

Ki készítette a béketervet? Marco Rubio külügyminiszter cáfolja a republikánus szenátorokat

Európai NATO-t hozna létre az unióból Manfred Weber

Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
Időjárás-jelentés
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

A vasárnapi nap legfontosabb eseménye kétségkívül  az "E3-országok", azaz Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország egyeztetése lesz Genfben, ahol az országok képviselői találkoznak az EU, az USA, valamint Ukrajna képviselőivel, hogy megvitasság Washington békejavaslatát. Eközben a budapesti ukrán nagykövet, Sándor Fegyir kijelentette, hogy az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, azaz, hogy elutasítják azt, hogy a magyar fővárosban egyeztessen az Egyesült Államok és Oroszország, mondván, hogy utóbbi éppen az 1994-es Budapesti Memorandumot szegték meg, amikor 2022 februárjában megtámadták Ukrajnát.  Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár!

Nő az aggodalom a nyugdíjak körül, munkáltatóként most érdemes lépni: segít az OTP Nyugdíjpénztár!

Egy friss, reprezentatív kutatás szerint látványosan nőtt azok aránya Magyarországon, akik tartanak attól, hogy nyugdíjas éveikben nem lesz elegendő megtakarításuk vagy jövedelmük a megszokott életminőség fenntartásához: a nyugdíjjal kapcsolatos félelmek aránya 22-ről 27 százalékra emelkedett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
US hails 'tremendous progress' at Ukraine peace talks

US hails 'tremendous progress' at Ukraine peace talks

Secretary of State Marco Rubio says more work is needed to finalise a US-Ukraine deal that will then need Russia's agreement.

2025. november 24. 05:12
Szarvascsordával ütközött két autó is a Mátrában
2025. november 23. 21:50
Közel az áttöréshez a genfi tárgyalások – a nap hírei
