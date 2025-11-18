ARÉNA - PODCASTOK
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter búcsúztatja a távozó amerikai ügyvivőt, Robert Palladino-t.
Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: a távozó amerikai ügyvivő kiemelkedő szerepet játszott a kétoldalú kapcsolatok javításában

Infostart / MTI

A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon azt írta: Robert Palladino amerikai ügyvivő majd egyéves budapesti szolgálata alatt elévülhetetlen szerepet játszott abban, hogy az idei a magyar-amerikai kapcsolatok 180 fokos fordulatának éve lett.

A tárcavezető arról számolt be, hogy más érzés búcsúztatni az amerikai nagykövetség mostani vezetőjét, mint amilyen volt az elődjét. "Robert Palladino elévülhetetlen szerepet játszott abban, hogy a 2025-ös év a magyar-amerikai kapcsolatok 180 fokos fordulatának éve lett" - emelte ki.

"Megkezdődött az aranykor: Washingtonban nem ellenségként, hanem barátként tekintenek ránk, megszüntették a velünk szemben bosszúból kivetett politikai szankciókat, megdől az egy év alatt Magyarországra érkező amerikai beruházások rekordja, az Egyesült Államok nagymértékben járul hozzá Magyarország energiabiztonságához, és új dimenzióba lépett a védelmi együttműködésünk is" - közölte Szijjártó Péter. Majd hozzá tette:

"Köszönjük Robert Palladino majd egyéves budapesti szolgálatát, személyében Magyarország igaz barátját ismerhettük meg"

"Sajnáljuk, hogy elmegy, de lesz egy újabb barátunk a washingtoni külügyminisztériumban!" .

Kezdőlap    Belföld    Szijjártó Péter: a távozó amerikai ügyvivő kiemelkedő szerepet játszott a kétoldalú kapcsolatok javításában

szijjártó péter

robert palladino

amerikai ügyvivő

