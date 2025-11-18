Szijjártó Péter: a távozó amerikai ügyvivő kiemelkedő szerepet játszott a kétoldalú kapcsolatok javításában

A tárcavezető arról számolt be, hogy más érzés búcsúztatni az amerikai nagykövetség mostani vezetőjét, mint amilyen volt az elődjét. "Robert Palladino elévülhetetlen szerepet játszott abban, hogy a 2025-ös év a magyar-amerikai kapcsolatok 180 fokos fordulatának éve lett" - emelte ki.

"Megkezdődött az aranykor: Washingtonban nem ellenségként, hanem barátként tekintenek ránk, megszüntették a velünk szemben bosszúból kivetett politikai szankciókat, megdől az egy év alatt Magyarországra érkező amerikai beruházások rekordja, az Egyesült Államok nagymértékben járul hozzá Magyarország energiabiztonságához, és új dimenzióba lépett a védelmi együttműködésünk is" - közölte Szijjártó Péter. Majd hozzá tette:

"Köszönjük Robert Palladino majd egyéves budapesti szolgálatát, személyében Magyarország igaz barátját ismerhettük meg"

"Sajnáljuk, hogy elmegy, de lesz egy újabb barátunk a washingtoni külügyminisztériumban!" .