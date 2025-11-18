Nagy SZÉP-kártyás döntés született

A Honvédelmi Minisztérium vezetése számára kiemelt fontosságú, hogy a Magyar Honvédség és a honvédelmi szervezetek állományának szolgálatát elhivatottságát elismerje – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. A miniszter Facebook-videójában kiemelte: „Ennek szellemében a honvédelmi tárca a 2025-ben, még az ünnepek előtt egyszeri, legfeljebb nettó 120 ezer forint értékű SZÉP-kártya-juttatást biztosít mindazoknak, akiknek szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti munkaviszonya 2025. augusztus 1-jén fennállt, és 2025. november 18-án, a rendelet hatálybalépésekor is fennáll.”

Ez több tízezer embert érint.

A juttatással a honvédelmi tárca kifejezi megbecsülését mindazok iránt, akik a haza szolgálatát – a mindennapokban és a különleges helyzetekben egyaránt – felelősséggel, hivatástudattal és kitartással látják el – tette hozzá a honvédelmi miniszter.

Meg is jelent a rendelkezés a hétfő esti Magyar Közlönyben. Eszerint a 2025. augusztus 1-jén szolgálati vagy munkaviszonyban álló hivatásos és szerződéses katonák, honvédelmi alkalmazottak és más honvédségi dolgozók kapják a pénzt, a minisztérium dolgozói nem részesülnek benne. A támogatás kifizetésének határideje 2025. december 16.