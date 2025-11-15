ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 15. szombat Albert, Lipót
Megállítanak egy teherautót rendőrök Budapesten, a 6-os főút bevezető szakaszán tartott ellenőrzésen 2024. február 23-án. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának (ROADPOL) éves ellenőrzési terve alapján országos akciót tart a rendőrség a közutakon február 19. és 25. között. Kiemelt figyelmet fordítanak a vezetési és pihenőidővel, valamint a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok betartására, továbbá a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét is vizsgálják.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Itt az újabb országos razzia – ezekre a sofőrökre „utaznak” most a rendőrök

Infostart / MTI

Elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzése terjed ki az az országos közlekedésbiztonsági akció, amely hétfőn kezdődik a közutakon – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a police.hu oldalon.

A közlemény alapján ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség november 17. és 23. között Magyarország egész területén a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzi.

A ROADPOL Truck & Bus keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják – áll a közleményben.

orfk

autó

közlekedésbiztonság

akció

autóbusz

roadpol

tehergépjármű

